El Chelsea afronta el duelo ante el Manchester City este domingo por la noche en la Premier League con un registro negativo, y teme igualar una cifra catastrófica que se remonta a la década de los noventa.

El Chelsea recibe al City en Stamford Bridge, y los “blues” buscan la victoria para acercarse al Liverpool, que ocupa el quinto puesto, el último que otorga clasificación a la Liga de Campeones la próxima temporada.

Según las estadísticas de “Opta”, el Chelsea no ha logrado ninguna victoria en sus últimos 9 partidos ante el Manchester City en la Premier League (3 empates y 6 derrotas), desde su triunfo como visitante por 2-1 en mayo de 2021.

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Por su parte, el Manchester City ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos como visitante ante el Chelsea en la liga, a cambio de un empate, el mismo número de victorias que consiguió en sus 26 visitas anteriores a Stamford Bridge (8 empates y 14 derrotas).

El Chelsea perdió sus dos últimos partidos en la Premier League: 0-1 ante el Newcastle y 0-3 ante el Everton.

De acuerdo con “Opta”, la última vez que los “blues” encadenaron tres derrotas consecutivas fue en mayo de 2023, cuando perdieron 4 partidos, mientras que la última vez que perdieron 3 partidos seguidos sin marcar ningún gol fue en marzo de 1998, cuando también perdieron 4 encuentros.