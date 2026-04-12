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Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Loai Mohamed

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سérie de la incapacidad... Manchester City amenaza al Chelsea con la "pesadilla de los noventa"

Chelsea vs Manchester City
Chelsea
Manchester City
Premier League
Inglaterra

البلوز يدخلون في رقم سلبي نادر بعد هزيمتين أمام نيوكاسل وإيفرتون

El Chelsea afronta el duelo ante el Manchester City este domingo por la noche en la Premier League con un registro negativo, y teme igualar una cifra catastrófica que se remonta a la década de los noventa.

El Chelsea recibe al City en Stamford Bridge, y los “blues” buscan la victoria para acercarse al Liverpool, que ocupa el quinto puesto, el último que otorga clasificación a la Liga de Campeones la próxima temporada.

Según las estadísticas de “Opta”, el Chelsea no ha logrado ninguna victoria en sus últimos 9 partidos ante el Manchester City en la Premier League (3 empates y 6 derrotas), desde su triunfo como visitante por 2-1 en mayo de 2021.

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Por su parte, el Manchester City ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos como visitante ante el Chelsea en la liga, a cambio de un empate, el mismo número de victorias que consiguió en sus 26 visitas anteriores a Stamford Bridge (8 empates y 14 derrotas).

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El Chelsea perdió sus dos últimos partidos en la Premier League: 0-1 ante el Newcastle y 0-3 ante el Everton.

De acuerdo con “Opta”, la última vez que los “blues” encadenaron tres derrotas consecutivas fue en mayo de 2023, cuando perdieron 4 partidos, mientras que la última vez que perdieron 3 partidos seguidos sin marcar ningún gol fue en marzo de 1998, cuando también perdieron 4 encuentros.

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