Serie D: muere un aficionado en el estadio de Cammarata durante el Kamarat-Akragas; partido suspendido

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Tragedia en el estadio de los Salaci de Cammarata, en la provincia de Agrigento. Un aficionado murió tras sufrir una indisposición repentina mientras presenciaba el partido de Serie D entre Kamarat y Akragas, a unos veinte minutos del final. Se llamaba Domenico Sciacchitano y mañana habría cumplido 63 años.

Un helicóptero medicalizado aterrizó en el propio terreno de juego y los sanitarios intentaron reanimarlo durante largo rato, pero no pudieron salvarle la vida. El árbitro suspendió el partido: los minutos restantes se disputarán en una fecha aún por determinar. Los dos clubes expresaron sus condolencias y su apoyo a la familia.