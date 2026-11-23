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En la Serie C, los entrenadores Marco Gaburro, del Desenzano, y Gaetano Auteri, del Foggia, están en riesgo de destitución. El Desenzano cayó 6-1 en casa ante el AlbinoLeffe y ocupa el quinto puesto por la cola, en zona de promoción por la permanencia, con 14 puntos en 15 jornadas del grupo A. El Foggia perdió 2-1 en el campo de la Scafatese, en el grupo C, y es penúltimo en el grupo C con 15 puntos en 15 jornadas.

En la Serie D, el puesto de Gaetano Fontana en el banquillo de la Triestina está en peligro. Su equipo ocupa el quinto puesto por la cola del grupo C tras perder 4-3 en casa ante el Brian Lignano después de ponerse 2-0 por delante.

Karel Zeman vuelve al banquillo de la Nocerina, que empata 1-1 en casa contra la Virtus Francavilla, líder del grupo H.

En el grupo I, a la espera de poder sentarse en el banquillo, el exportero Salvatore Soviero dirige desde la grada al Enna en su victoria en casa por 3-2 contra el Castrumfavara.

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Por último, en el grupo F, Giovanni Tedesco debuta como nuevo entrenador de la Pietralunghese, que pierde 2-1 en Termoli.