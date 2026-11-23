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En la Serie C, los entrenadores Marco Gaburro, del Desenzano, derrotado en casa por 6-1 ante el AlbinoLeffe y situado en zona de playoff de permanencia, en el antepenúltimo puesto con 14 puntos en 15 jornadas del grupo A, y Gaetano Auteri, del Foggia, corren riesgo de destitución. El Foggia perdió 2-1 en el campo del Scafatese, en el grupo C, y es penúltimo en la clasificación de ese grupo con 15 puntos en 15 jornadas.

Mientras tanto, el exdefensa del Milan Daniele Bonera se plantea dimitir por discrepancias con la directiva neerlandesa del Pro Vercelli, que empató 1-1 el derbi piamontés contra el Novara en el grupo A.

En la Serie D, Gaetano Fontana se juega el puesto en la Triestina, quinta por la cola en el grupo C tras perder en casa por 4-3 ante el Brian Lignano después de haberse puesto 2-0 por delante.

Karel Zeman vuelve a dirigir a la Nocerina, que empató 1-1 en casa contra la Virtus Francavilla, líder del grupo H.

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En el grupo I, a la espera de poder sentarse en el banquillo, el exportero Salvatore Soviero dirigió desde la grada al Enna en su victoria en casa por 3-2 contra el Castrumfavara.

Por último, en el grupo F, Giovanni Tedesco debutó como nuevo entrenador de la Pietralunghese, derrotada por 2-1 en Termoli.