Serie C: se desestima la reclamación del Trapani; se confirma la penalización de 5 puntos en la clasificación

La Sala de Apelación de la Corte Federal, en sesión plenaria, ha desestimado el recurso presentado por el Trapani (Grupo C de la Serie C), confirmando la multa de 1.500 euros y los cinco puntos de penalización en la clasificación que deberá cumplir durante la presente temporada deportiva, impuestas el pasado 9 de marzo por el Tribunal Federal Nacional por infracciones de carácter administrativo. El club había sido sancionado el pasado 3 de enero a raíz de la denuncia de la Comisión Independiente para la Verificación del Equilibrio Económico y Financiero de las Sociedades Deportivas. El Tribunal también ha desestimado el recurso de la Fiscalía Federal por la incongruencia de las sanciones impuestas por el TFN al Trapani y a sus directivos.

Asimismo, se ha declarado inadmisible el recurso del Trapani para revocar la penalización de ocho puntos en la clasificación impuesta en mayo de 2025 por el TFN por infracciones de carácter administrativo y confirmada el pasado mes de junio por el Tribunal Federal de Apelación. (ANSA).