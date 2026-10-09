Serie C, las casas de apuestas eligen a las favoritas: Brescia, Spezia y Bari, en la pole para el ascenso

Union Brescia (grupo A), Spezia (grupo B) y Bari (grupo C). Son los principales candidatos, palabra de los bookies, para ganar sus respectivos grupos en el campeonato de Serie C y, por tanto, lograr el ascenso directo a Serie B. El Brescia, tras cuatro empates en los últimos cinco partidos, es actualmente segundo en la clasificación y está a cinco puntos del líder, el Cittadella: para los expertos, sin embargo, el equipo de Corini es favorito para ganar el torneo, ya que su primer puesto se paga a 2,00 en Betflag, mientras que el del equipo véneto cotiza a 2,25. Muy lejos quedan los demás, con el liderato al final de la temporada de Ospitaletto y Trento fijado en 15,00.

En el grupo B, tras el empate en el debut, el Spezia ha encadenado siete victorias consecutivas y mira a todos desde lo más alto. Para los expertos hay pocas dudas sobre su triunfo en el campeonato, que se paga a 1,65 en Betpassion. El rival más acreditado del equipo de Turati es la Reggiana, cuarta en la clasificación a ocho puntos de distancia y cuyo primer puesto al final de la temporada vale 4 veces lo apostado. La misma cuota para el liderato del Ravenna, mientras que Grosseto y Perugia aparecen más distanciados, ofrecidos por este orden a 20,00 y 30,00.

En el grupo C, es el Potenza quien lidera la clasificación, pero las preferencias de los bookies van para Bari y Catania. El equipo pugliese acaba de encajar su segunda derrota de la temporada, pero para los bookies los hombres de Rastelli son favoritos para conquistar el campeonato: este resultado se paga a 2,75, mientras que el primer puesto del Catania, cuarto a seis puntos del liderato, se paga a 4,00. Ligeramente más retrasada está la Salernitana, que vale 5 veces lo apostado, igual que los lucanos, líderes de la clasificación.







