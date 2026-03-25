Serie B: El Venezia y el Monza tienen el ascenso a la vista, mientras que el Frosinone (1,50) y el Palermo (1,80) les siguen de cerca en las apuestas

Empate en el gran partido de la jornada 32 entre el Monza y el Venezia, un resultado que mantiene a los venetos en lo más alto de la clasificación, mientras que el Frosinone alcanza a los de Brianza en el segundo puesto. A pesar del empate en la clasificación y del pequeño tropiezo de los hombres de Bianco, el Venezia y el Monza tienen asegurada una plaza en la Serie A para las casas de apuestas: la promoción de los lagunares se paga a 1,05 en Better y Betflag, seguida a 1,30 por la de Cutrone y sus compañeros.





El Frosinone no se rinde a 1,50, seguido por el Palermo —que se impuso a Padua con 10 hombres— a 1,80. Es difícil que se cuelen el Módena y el Catanzaro, prácticamente asegurados para los play-offs, que se ven en la Serie A a una cuota de 6,00.









DESCENSO – Victoria vital para la Sampdoria, que se impone por la mínima a un Avellino en forma y aleja la pesadilla de la Serie C: el descenso de los dorianos se paga a 4,50, mientras que siguen en peligro el Bari, a 2,00, y el Pescara, revitalizado por la llegada de Insigne pero aún último en la clasificación y el club con mayor riesgo para las casas de apuestas a 1,20.



