Serie A, récord de destituciones tras seis jornadas: Juric (1,75) podría ser el próximo según las cuotas, pero ojo con Runjaic

Nunca en los años 2000 la Serie A había comenzado con cuatro entrenadores destituidos tras seis jornadas y, para encontrar una cifra tan elevada, hay que remontarse nada menos que 67 años. Tras Grosso, Tedesco y Cuesta, le tocó a Stroppa, colista con 0 puntos al frente del Venezia y destituido tras la derrota en Bérgamo. Las casas de apuestas, ante la facilidad con la que se producen los cambios, apuestan por el próximo destituido, que podría ser Ivan Juric, tras sus salidas prematuras de Roma y Atalanta en las dos últimas temporadas: el tercer despido del croata encabeza los pronósticos con una cuota de 1,75 en Goldbet y Better, seguido de una novedad en las apuestas, Kosta Runjac, del Udinese, que acumula cuatro derrotas consecutivas y cuya destitución se paga ahora a 2,00. Respira tras su primera victoria en liga Daniele De Rossi, cuya cuota ha subido de 1,50 a 2,15, mientras que corre peligro Eusebio Di Francesco, ahora con una cuota de 2,50. Entre los grandes, la cuota más baja para una destitución antes de Navidad es la de Ruben Amorim, a 4,50, seguido de la pareja Allegri-Spalletti, a 5 veces lo apostado.