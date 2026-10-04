Serie A, la lucha por el título de MVP sigue siendo entre Martínez y Malen:





Lautaro contra Malen, Malen contra Lautaro. El duelo entre los dos goleadores de Inter y Roma es infinito, y de la clasificación de máximos goleadores (donde es el neerlandés quien manda con seis tantos ya marcados frente a los cuatro del argentino) se traslada también a la carrera por el título de MVP de la temporada de la Serie A. Un premio que ya ganó Martínez en 2023/2024, cuyo doblete se ofrece a cuota 4,00 por los analistas de apuestas de Snai y Sisal. Malen le sigue a muy corta distancia, a 5,00, en lo que sería la primera victoria de este reconocimiento (instituido en 2018/2019) para un jugador de la Roma.

Como tercer aspirante aparece Nico Paz, del Como, en las apuestas a 7,50, mientras que se sube a 12,00 para otro jugador de la Roma, Paulo Dybala, también protagonista del espléndido arranque de temporada del equipo de Gian Piero Gasperini. Cuotas de outsider también para Martin Baturina y Hakan Chalanoglu, a 16,00, mientras que a 20 veces lo apostado aparecen Marcus Thuram y Federico Dimarco, con este último, primer italiano en cuota, persiguiendo el doblete tras la pasada temporada. Siguiendo con Italia, entre los goleadores el primer italiano es Moise Kean, a cuota 33,00, mientras que Francesco Pio Esposito está a 50,00.



