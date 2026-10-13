Serie A: la enésima derrota le sale cara a Stroppa. Las casas de apuestas «condenan» al Venezia al descenso y, según las cuotas (a 1,80), ahora también corre peligro el Parma

Seis derrotas en las seis primeras jornadas de liga, con al menos dos goles encajados por partido. Un rendimiento que no solo le costó el puesto a Giovanni Stroppa en el banquillo, sino que «condena» al Venezia al descenso: ese es el pronóstico de los analistas de apuestas de Betflag y Planetwin365, que sitúan al equipo veneciano como principal candidato, con una cuota de 1,45, para regresar de inmediato a la Serie B.





El «podio» lo completan el Monza, con una cuota de 1,65, y el Lecce, que, pese a sumar seis puntos, se paga a 1,75. Entre los cinco equipos con cuatro puntos, merece especial atención el Parma, cuya cuota se ha desplomado hasta 1,80 tras el debut de Alberto Gilardino contra el Inter, después de sustituir a Carlos Cuesta durante el parón.





La primera victoria de la temporada en el duelo directo contra la Fiorentina da confianza al Genoa, que «respira» con una cuota de 2,50. La propia Fiorentina y el Udinese también tienen cuatro puntos en la clasificación, pero, según las casas de apuestas, no corren peligro: el descenso de ambos se paga a 10,00. El Frosinone, por su parte, tiene una cuota de 7,00 y aún no puede darse por salvado pese a su gran arranque de liga, mientras que la del Torino se sitúa en 9,00.



