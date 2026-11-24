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La duodécima jornada de la Serie A 2026/2027 se cierra con una lluvia de goles y asistencias, actuaciones descomunales y otras que dejaron mucho que desear. El único grande que no logró ganar fue el Inter, que empató 4-4 en el campo del Atalanta. El equipo milanés ve cómo una Lazio que no tiene intención de frenar se escapa en lo alto de la clasificación y cómo una Roma arrolladora lo adelanta. También lograron victorias importantísimas el Milan, el Como, la Juventus y el Napoli, todos en ascenso en una clasificación que sigue muy apretada.

Pero ¿quiénes fueron los mejores jugadores de esta última jornada de la Serie A? Elegir solo a 11 ha sido realmente difícil. Vamos a conocerlos.

EL ONCE

EL ONCE IDEAL EN UN 3-4-3



Perri



Ramon, Theate, Cabal



Wesley, Rabiot, McTominay, Moreira



Malen, Pio Esposito, Varela

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PORTERO



Perri: es cierto que el Torino acabó cayendo por 1-0 ante el Napoli, pero el portero brasileño no pudo hacer nada en el gol de McTominay. Si el resultado se mantuvo incierto hasta el final fue gracias a sus paradas: detuvo varias ocasiones de McTominay y estuvo sensacional primero ante Hojlund y después ante De Bruyne.

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DEFENSA



Ramon: "Hay jugadores mejores que otros", dijo Cesc Fabregas, y él sin duda lo es. No se limita a defender: también aporta en ataque y marcó el 1-0. Además, evitó ante Mendy un gol que parecía hecho.



Theate: primero, defensa; después, asistente. Generó mucho peligro en ataque y estuvo perfecto atrás.



Cabal: fue creciendo con el paso de los minutos y marcó un gol fundamental para la Juventus, porque disipó cualquier posibilidad de reacción del Venezia. Pocos jugadores de la Juve van tan bien de cabeza como él.

CENTRO DEL CAMPO



Wesley: empezó en el banquillo y cambió por completo el partido. Le bastaron 8 minutos para dar la primera de sus tres asistencias a Malen, con la colaboración de Troilo. Estuvo desatado y dejó su huella en la victoria de la Roma.



Rabiot: si hoy varios medios, italianos y extranjeros, titulan "Rabiot parece Kakà", es por otra actuación descomunal. Cuando arranca a zancadas, a los defensas del Frosinone solo les queda santiguarse. El 90 % del primer gol es obra suya y dio dos asistencias perfectas a Ramos y Jashari.



McTominay: en los momentos difíciles, el Napoli se aferra a su gran figura. Desde los primeros minutos fue el jugador que más lo intentó. Rozó el gol enseguida con un buen disparo cruzado con la izquierda; después, Ismajli lo incomodó cuando se disponía a rematar a bocajarro un rechace de Perri tras un tiro de Politano. Mantuvo un duelo particular con el portero del Torino que acabó ganando tras varios intentos, con un gol de importancia vital para el Napoli.



Moreira: el talento belga está en un estado de forma extraordinario. Nunca opta por la jugada conservadora, ataca con intensidad y también se implica en las transiciones. Dio a Cisse la asistencia para el quinto gol.

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ATAQUE



Malen: despertó al final de la primera parte y después resultó devastador, con 4 goles que elevan su cuenta a 12 en 11 partidos de Serie A, 16 esta temporada y 31 en 35 partidos en total. Espectacular.



Pio Esposito: triplete, balón a casa y un momento dulce que no da señales de acabar. Una lástima ese salto en falso en el gol de De Ketelaere, que empañó un partido perfecto.



Varela: un ejército de un solo hombre. Lo hace todo por su cuenta. Primero provocó un penalti y lo transformó a la perfección; después marcó un espectacular gol de tacón, propio de un auténtico delantero de área. Si el Monza está fuera de la zona de descenso después de 12 jornadas, todo el mérito es del portugués.