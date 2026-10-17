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FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Tim Ursinus
Traducido por

Serían malas noticias para Jonas Urbig: una especulación explosiva sobre Manuel Neuer en el Bayern de Múnich

Bundesliga
Bayern Múnich vs RB Leipzig
Bayern Múnich
RB Leipzig
J. Urbig
M. Neuer
R. Adler

En medio del debate sobre la portería del Bayern de Múnich, el exportero Rene Adler ha planteado una hipótesis polémica sobre Manuel Neuer que, de confirmarse, probablemente sería una muy mala noticia para Jonas Urbig.

A Adler no le sorprendería que el relevo aparentemente fluido en la portería del club más laureado de Alemania pudiera torcerse en un futuro próximo.

«Si el debate impulsado desde fuera por la prensa acaba influyendo también en el ambiente dentro del club, puedo imaginarme, y el pasado también lo demuestra, que Manuel Neuer vuelva a ponerse en modo competitivo y diga: “Vamos, aunque quizá sea mi último año, no voy a ceder tan fácilmente ni voy a ponerte la alfombra roja”», declaró el exguardameta de la selección alemana a RTL/Sky Sport. Y subrayó: «Manuel Neuer sigue siendo demasiado competitivo y siempre lo será».

De hecho, recientemente habían cobrado fuerza las voces que pedían más minutos para Urbig. El pasado fin de semana, Neuer cometió un error garrafal y, al mismo tiempo, histórico en el 2-2 en Augsburgo, que dio lugar al gol más rápido de la historia de la Bundesliga. El veterano tampoco estuvo acertado en el segundo gol encajado.

Al entrenador Vincent Kompany, por su parte, le gusta el debate. «Es bueno para nosotros», explicó el belga en la rueda de prensa previa al partido de la Bundesliga contra el RB Leipzig, dejando así clara su opinión favorable sobre Urbig. «Ya lo dijimos cuando llegó de Colonia en enero de hace dos años». Los muniqueses ya preveían «un año antes» que «este debate llegaría. Y eso también es bueno». El Bayern tiene una «buena situación» en la portería que «muchos desearían».

Manuel Neuer probablemente será baja contra el RB Leipzig: Jonas Urbig, ante una nueva oportunidad

Urbig ya ha defendido la portería del Bayern tres veces en lo que va de temporada, la última de ellas en ausencia de Neuer durante el decepcionante 3-3 contra el Viking Stavanger en la Champions League. Todo apunta a que volverá a jugar el sábado. El guardameta de 40 años se perdió el último entrenamiento el viernes.

Adler cree que Urbig puede ocupar el lugar de Neuer a largo plazo. No obstante, el exguardameta de 41 años recomendó al Bayern fichar a un suplente experimentado «para mitigar el riesgo de tener a Jonas Urbig como número uno». En ese sentido, mencionó a Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) y Bernd Leno (FC Fulham), con quienes, de hecho, se había relacionado recientemente al club.

En las últimas semanas y meses, Neuer había insinuado en varias ocasiones que quería poner fin a su carrera el próximo verano. Sin embargo, aún no ha tomado una decisión definitiva. Urbig lleva tiempo considerado su «heredero».

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