En unas declaraciones que encendieron de forma anticipada la carrera por el Balón de Oro de 2026, la joven estrella española Lamine Yamal se situó en el centro de la competencia, al considerar que lo logrado esta temporada lo convierte en el más merecedor de coronarse con el galardón más prestigioso del mundo del fútbol, superando incluso a su rival directo, Kylian Mbappé.

Las declaraciones de Yamal llegaron durante una entrevista especial con la leyenda Jorge Valdano en el programa "Universo Valdano", donde habló con una notable confianza sobre su merecimiento del premio, diciendo: "¿A quién se lo daría? Al mejor jugador del mundo. Creo que quizá hay dos de nosotros que somos los mejores del mundo, y este año lo merezco por lo que he conseguido. Para mí, Mbappé y yo somos los mejores del mundo, y eso está totalmente claro; cualquiera que vea los partidos lo sabe".

La obsesión por el Balón de Oro y el consenso dentro del Barcelona

El famoso periodista español Antón Meana considera que Lamine Yamal aborda el premio como un objetivo personal declarado, a diferencia de las leyendas que lo precedieron en el club catalán.

Meana dijo, en el conocido programa "Carrusel Deportivo" de la Cadena SER: "Lamine Yamal juega por el Balón de Oro; incluso hace pocos días el club no había adoptado una postura oficial sobre su candidatura, y ahora se ha convertido en un consenso: el entrenador, el presidente, el director deportivo".

Y continuó: "Todos dicen que Lamine Yamal lo merece, y el propio Lamine lo declara abiertamente; lo hace en la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Campeones y en el programa de Valdano porque quiere jugar a este juego".

Y añadió: "Messi no jugaba para ganar Balones de Oro, sino que jugaba para ganar títulos, pero Lamine piensa en el Balón de Oro todo el tiempo; es casi una obsesión para él, quiere ganarlo, es joven, pero quiere ganarlo ya, y si es posible esta temporada".

"Una injusticia mayor que la de Sudáfrica 2010"

Meana basó su argumento contundente en una llamativa comparación histórica, recordando lo ocurrido en el Mundial de 2010 en Sudáfrica, donde Argentina, con Messi al frente, fue eliminada por un contundente 4-0 ante Alemania en cuartos de final, mientras que la selección española se coronó campeona con un gol histórico de Andrés Iniesta en la final; y a pesar de ello, el Balón de Oro fue entonces para Messi, quedando Iniesta y Xavi en el segundo y el tercer puesto.

En este contexto, Meana dijo: "Soy consciente de que no era el Lamine Yamal que iba a disputar la Eurocopa 2024, pero creo que perder el Balón de Oro este año sería más injusto que perderlo en Sudáfrica 2010".

Y argumentó la superioridad directa de Yamal sobre Mbappé esta temporada, no solo a nivel de clubes con su conquista del título de LaLiga en la que juega Mbappé, sino también a nivel internacional, tras liderar a España hacia la conquista de la Copa del Mundo después de eliminar a Francia, con Mbappé al frente, en semifinales.

Los títulos deciden la batalla entre Lamal y Mbappé

Coincidió con él el analista Luis Flaquer, al afirmar que el criterio de los títulos colectivos decidirá la contienda, diciendo: "Si la competencia se reduce a Lamine y Mbappé, creo que la cosa está decidida, porque los títulos de los equipos son lo determinante, y es una de las condiciones para ganar el Balón de Oro".

Y prosiguió: "En cuanto al talento, puede haber una diferencia, pues, como dice Lamine, ambos son los mejores jugadores del mundo. Pero en cuanto a los títulos de equipo, Lamine superó a Mbappé en la liga y también en la Copa del Mundo, donde Lamine dominó a Mbappé y ganó el torneo".

La estrategia del Barcelona entre bastidores

Por su parte, el periodista Jordi Martí reveló la existencia de una estrategia integral dentro del Barcelona para respaldar la candidatura de su joya, aclarando que el asunto va más allá del rendimiento en el campo.

Martí dijo: "Creo que es bueno que el Barcelona respalde a un jugador, y que la presencia de este gran número de campeones del mundo contribuirá a unificar los votos; creo en la importancia del rendimiento sobre el terreno de juego, pero también sabemos que la política y los acuerdos que se cierran entre bastidores en los diez días previos a la gala de entrega del Balón de Oro tienen un papel de suma importancia. El club debe actuar como una sola entidad".

Y añadió: "Hay mucho en juego aquí; debemos valorar el mérito de Lamine, su rendimiento, sus éxitos y su evolución, porque Lamine no es solo talento, sino que posee madurez, inteligencia, equilibrio, responsabilidad, compromiso y otras cualidades que se suman a su talento; y es lógico, para la marca comercial de Lamine, así como para el Barcelona, que la posible conquista del Balón de Oro sea una estrategia fundamental del club".