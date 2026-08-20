Así lo informan de manera coincidente Marca y As . Según esas informaciones, Martínez tiene en su contrato, vigente hasta 2029, una cláusula de rescisión de tres millones de euros y sería, por tanto, una auténtica ganga. Sin embargo, según se comenta, otros clubes también siguen al internacional español sub-19.

Al parecer, el Real lleva ya tiempo siguiendo a Martínez y ahora podría lanzarse a por él. Si se marcha este mismo verano, hay dos opciones de cara a la próxima temporada. O bien entrena con los profesionales a las órdenes de José Mourinho y suma minutos con el filial de la tercera categoría, o bien es cedido directamente de vuelta a Santander por una temporada.

En total, Martínez apenas ha disputado hasta ahora 14 partidos como profesional. Uno de ellos fue en el estreno liguero del domingo ante el Villarreal CF, cuando marcó directamente su primer gol para el Racing en el 2-2. Martínez está considerado un tipo de jugador como el campeón del mundo español Rodri, que recientemente rechazó al Real y prefirió fichar por el eterno rival, el FC Barcelona.

El Real Madrid ya ha invertido 225 millones de euros en el mercado de fichajes

El Real ya ha gastado 225 millones de euros en nuevos jugadores en la actual ventana de fichajes. El fichaje estrella es el extremo derecho Yan Diomande, que llegó procedente del RB Leipzig por 125 millones.

Además, los blancos se reforzaron con el lateral izquierdo Marc Cucurella (55 millones desde el Chelsea FC), el delantero Carlos Espi (25 millones desde la UD Levante) y el lateral derecho Denzel Dumfries (20 millones desde el Inter de Milán). Llegaron libres el central Ibrahima Konate (Liverpool FC) y el centrocampista Bernardo Silva (Manchester City).

Por ahora, solo han salido veteranos como David Alaba y Dani Caravajal, así como canteranos sin perspectivas de tener muchos minutos, como Gonzalo Garcia y Cesar Palacios.