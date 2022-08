Sergio Romero fue presentado en Boca: "Es una de las mejores decisiones de mi vida"

Chiquito es el nuevo arquero del Xeneize y admitió en su primera conferencia de prensa que "es el club más grande de Argentina".

Boca tiene nuevo refuerzo: Sergio Romero, tras una breve negociación, firmó su contrato sobre el cierre del plazo para incorporar y fue presentado en La Bombonera junto a Jorge Amor Ameal y el Patrón Bermúdez. "Vengo al club más grande de Argentina", fue una de las frases que más resonó en su primera conferencia de prensa.

Durante su presentación y luego de las palabras del presidente, Chiquito reconoció que "Boca se comunicó conmigo para ver si estaba a disposición. Lo pensé muy bien y estoy contento de esta posibilidad. Es un paso adelante en mi carrera", contando que Guillermo Barros Schelotto había intentado ficharlo en el 2018, pero tenía contrato con Manchester United y debía ser comprado.

Al mismo tiempo, destacó la insistencia de Marcos Rojo para llegar al Xeneize: "Con Marcos siempre hablo. Somos muy amigos, tenemos una gran amistad por la Selección argentina y por Manchester. Desde que llegó, me está quemando la cabeza para que venga. A partir de mañana, me meteré de lleno en el Mundo Boca".

En cuanto a las charlas con Riquelme para sumarse, explicó que todo se acordó en "dos o tres días", al detallar que "le conté a Román que tenía propuestas de Europa, pero charlando en casa decidí que venir a atajar en Boca era una buena oportunidad. Esta es una de las mejores decisiones de mi vida".

Por último y luego de reconocer que "estoy muy bien físicamente", luego de recuperarse de una artroscopía en el predio de AFA, respondió sobre su vínculo afectivo con Racing, el próximo rival de Boca en el Torneo de la Liga Profesional: "Soy hincha de Racing pero esto es un trabajo y hoy me debo a Boca, si me toca atajar el domingo voy a querer ganar", completando con que "si se presenta Boca es difícil decir que no, de Racing nunca me llamaron".