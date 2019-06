Sergio Ramos: "Siempre le dije a Casillas que me lo comería con papas"

El capitán de la Selección Española acaba de batir el récord de victorias con España del portero... y ahora va a por el de internacionalidades

recibe este lunes a en el Santiago Bernabéu en partido de clasificación para la EURO. Uno de los partidos más importantes de toda la fase. En la previa, Sergio compareció en rueda de prensa para analizar la actualidad de La Roja, y en especial su récord de victorias con la Selección Española:

¿Qué se siente al batir el récord de victorias de la Selección Española?

“Batir un récord es una alegría muy grande. El fútbol es un deporte colectivo, pero te alegra cumplir retos, y otros que están cerca. Es un premio al trabajo y la constancia después de tantos años. El otro día batir a Iker, que es un gran amigo [tose], es una gran alegría. Estoy con muchas ganas de seguir viniendo con la Selección”.

¿Cómo se ha vivido esta semana la ausencia de Luis Enrique?

“El tema de Luis Enrique es muy delicado y hay que tener máximo respeto. Su ausencia es muy importante. Lidera muy bien. Pero hay que premiar a su staff, porque son muy buenos e intentan que no se note su ausencia. Vamos a intentar que no afecte al grupo, porque lo que querrá será que no se note su ausencia”.

¿Tan importante es que se llene el Bernabéu ante Suecia?

“Me gustaría hacer un llamamiento a la afición, que vengan a ver a España al Bernabéu. La afición siempre es clave”.

¿Te ha afectado anímicamente lo vivido la semana anterior?

“Tuve que salir a dar la rueda de prensa. Creo que era lo mejor para todos. Lo importante era pasar página y que no se hablara más. El objetivo está conseguido. Estoy muy contento en el Madrid y la Selección no es un alivio sino un orgullo. Cuando has estado lesionado, uno valora realmente lo que no tiene. Lo vivo como si fuera la última vez. Está todo muy bien”.

¿Qué espera del recibimiento del Bernabéu?

“Siempre tuve un recibimiento muy bueno, y más en mi casa. Esperemos que se llene. La afición es muy importante. Nos lo hará mucho más fácil. Después de lo hablado, yo estoy muy tranquilo”.

¿Qué le parece el fichaje de Hazard por el y que pueda jugar con él a partir de la temporada que viene?

“¿Jugar con Hazard? Viene él a jugar ocn nosotros, que estábamos ya aquí, ¿no? [ríe] Estoy contento. Me parece un grandísimo fichaje. Es un jugador top mundial. Viene bien reforzar la plantilla”.

¿Qué le ha dicho Iker después de batir su récord de victorias? ¿Y qué le ha dicho usted, cuando tiene el récord de internacionalidades a tiro?

“Tenemos una espléndida relación. Siempre se lo he dicho en broma: ‘que me lo como con papas’. Iker ha tenido una carrera ejemplar y es un ejemplo para muchos futbolistas. Compartimos vestuario durante muchos años. Siempre estuvimos con bromas. Es una alegría por conseguir superarlo, que es un amigo y sabe lo que cuesta estar allí. Tener esos datos no es fácil. El reconocmiento es importante para seguir. La relación mía con Iker es muy buena”.

¿Qué puede decir de los partidos de España en el Santiago Bernabéu?

“La relación con España y el Bernabéu es inmejorable. Recuerdo con , que fue una caldera. Cuando la afición aprieta en este estadio, se sufre abajo. Es uno de mis mejores ambientes, con el Real Madrid y también con la Selección”.

El artículo sigue a continuación

¿Qué le parece cómo lo está haciendo Robert Moreno?

“Robert es el encargado de liderar la Selección mientras no está Luis Enrique. Y lo está haciendo muy bien. Tiene alma de entrenador, pese a ser el segundo ahora. Ha asumido el rol muy bien, muy humilde y profesional. A pesar de la ausencia de Luis Enrique, lo ha hecho de manera natural y me quito el sombrero con él. Conoce muy bien al equipo y tácticamente tiene un plus de conocimiento del fútbol. Se nota”.

Robert Moreno ha insistido mucho en que no estamos ya entre los mejores del ránking…

“Cuando dices que eres el mejor, tienes que demostrarlo en el campo. No hemos obtenido los objetivos en las últimas citas. Y ahora hay que demostrarlo, queda un camino muy largo. El ránking te posiciona y tenemos que tener en cuenta dónde estamos. Hay una buena dinámica de trabajo, pero hay que tener el máximo respeto. Ayer estuve viendo a contra y mira, siendo campeones del mundo”.

¿Qué conocen de Suecia?

“Venimos toda la semana viendo vídeos de Suecia. Uno de los rivales más complicados es Suecia.: defienden bien, son rápidos a la contra, tenemos que estar muy unidos… Es un partido complicado. Llevamos toda la semana estudiando al rival. Vamos a intentar que no tengan su día”.