Sergio Ramos quiere el puesto de Francisco Gento

El actual Presidente de Honor es el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid (23). El de Camas (19) avisa: “Es un objetivo personal”.

ANÁLISIS

El Real Madrid juega este sábado la final del Mundial de Clubes ante Al Ain. La que será la decimoquinta final de los últimos cinco años. Un balance extraordinario que además ha llegado de la mano de un inédito porcentaje de éxito: 85%. O lo que es lo mismo, doce títulos de catorce finales. Lo que sumado al título de La Liga de 2017 hacen un total de trece títulos en el último y glorioso lustro. Unos guarismos que han permitido a muchos de esos jugadores que están hoy en la plantilla del Real Madrid presentar ya un palmarés a la altura de jugadores legendarios de la historia del fútbol.

Es el caso de Sergio Ramos y de Marcelo, concretamente. Y es que ambos han conquistado ya la friolera de diecinueve títulos con el Real Madrid. Lo que les acerca ya de manera inminente a la posición de privilegio que ocupa el actual Presidente de Honor, Francisco Gento, quien con veintitrés títulos en su haber es el jugador madridista con más títulos en toda la historia del club blanco.

En rueda de prensa este viernes, el capitán blanco fue preguntado al respecto, y sorprendió aceptando este envite con Gento para la historia: “El sábado puede ser mi título número veinte, con la selección serían veintitrés, y es un número que cuando empiezas a jugar no te imaginas. En el fútbol no hay tiempo para disfrutar. Pero gracias a vuestro trabajo podemos chequearlo. Es un objetivo personal. Ojalá pueda entrar en la historia como el jugador con más títulos. Vamos por buen camino. Mañana tengo otra oportunidad de acercarme a Gento. Nunca me cansé de luchar y de ganar”, espetó con la contundencia que siempre transmite en estas ocasiones.

El defensa español, junto al lateral brasileño, son los que están en mejor posición para alcanzar esa posición histórica de La Galerna del Cantábrico. En la segunda posición de esta particular clasificación, pero ya retirado, está Manolo Sanchís, con 21 títulos de blanco. Y con los mismos que Ramos y Marcelo (19), pero igualmente fuera del equipo, figuran Iker Casillas y José Antonio Camacho. Así las cosas, de entre todo ellos, sólo el central de Camas y Marcelo podrían alcanzar a Gento. Y de momento, Sergio Ramos ya ha puesto su mirilla sobre el Presidente de Honor.