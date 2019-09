Sergio Ramos: "Mientras sea posible aspiro a ganar el Balón de Oro"

El defensa presentó este martes el documental "El Corazón de Sergio Ramos" y repasó cuáles son los sueños que le quedan por cumplir.

Sergio Ramos presentó este martes el documental "El Corazón de Sergio Ramos" que se podrá ver a partir de este miércoles en Amazon Prime Video y repasó cuáles son los sueños que aún le quedan por cumplir en su carrera con el y la Selección española.

"Sería una locura levantar mi quinta Champions con el Real Madrid. Trabajo para eso y sueño con ello. Levantar la o el Mundial con sería único. El Balón de Oro está ahí, no sé si está cerca o lejos pero mientras sea posible aspiro a ello. Si compañeros como Cannavaro lo lograron por qué no seguir soñando con ganar el Balón de Oro. Cuando el cuerpo no me dé me echaré al lado pero creo que aún no ha pasado", comentó en rueda de prensa.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Van Dijk como candidato a ganarlo: "Que haya ciertos jugadores españoles que no tengan un Balón de Oro me da que pensar. Van Dijk me parece un gran central y si es candidato al Balón de Oro es porque habrá hecho méritos".

¿Messi al Madrid?: "Hablar de la carrera de otros jugadores no me corresponde. Siempre hablo bien de Leo porque es un jugador único, de los mejores de la historia del fútbol. Es libre de elegir su futuro. A mí me quedan dos años de contrato y voy a intentar ganar".

El documental: "He trabajado muchos años para cumplir un sueño, si esto vale para ayudar a que algún niño pueda cumplir su sueño, sería fantástico. Todos conocen al Sergio Ramos futbolista. Un 80% de fútbol y familia, pero hay otras que también lo son como la música y los caballos. La privacidad era importante, pero es un buen momento para que la gente conozca un poco más para dar esa información".

Rompió su intimidad: "Jugar en el Real Madrid a lo largo de tantos años me ha formado de manera positiva y he aprendido tanto. Me inquieta un poco más las cámaras dentro de casa por falta de experiencia. He sentido responsabilidad en el documental como he sentido en el Real Madrid desde mi llegada. Espero que la gente disfrute con este documental".