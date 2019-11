Sergio Ramos, sobre las manos de Feddal: "La interpretación es del árbitro y ellos son los que deciden"

El capitán blanco compareció en los micrófonos de Movistar La Liga tras el empate del Real Madrid ante el Betis

El jugador del Sergio Ramos pasó por los micrófonos de Movistar La Liga después del tropiezo del equipo blanco ante el a cero, el primero con Zinedine Zidane en el Santiago Bernabéu y analizó lo más destacado del encuentro.



"Era una oportunidad muy buena para ser líder después de los resultados que habían habido. El equipo ha luchado y ha buscado la victoria desde el primer minuto. De cara a gol, hoy no estuvimos acertados y quizás pecamos de eso, pero la actitud, trabajo defensivo... han sido muy buenos. Hay que destacar al Betis, que es un equipo que quiere tener el balón, jugar bien al fútbol y no es fácil ganar cualquier partido y se nos queda un sabor agridulce este punto, que bueno, todo lo que sea sumar es bueno, pero para mí hoy perdemos una oportunidad muy buena de ponernos primeros y a marcar la diferencia y haber acumulado otra victoria", analizó.

Otro de los temas por los que se cuestionó al jugador sevillano es por las fases del encuentro. En muchos momentos, el cuadro de la capital de tuvo el control de todos los aspectos del juego, pero en otros, fue el Betis el que más apretó. Ramos contestó con sinceridad.

"Al final, el fútbol es eso. No se puede competir los 90 minutos al mismo ritmo. Es cierto que desde el primer minuto salimos muy intensos, presionando arriba, robando, teniendo mucho la posesión y después por fases del partido hemos dado un paso atrás, se ha resistido el gol y quizás una jugada determinada por el VAR, que tampoco hay que destacarla más porque ya no sirve de nada", comentó.

Además, también habló sobre las manos de Feddal, que no fueron pitadas y que pudieron cambiar el destino del encuentro, tanto para Real Madrid como para Betis. Ramos fue honesto sobre la acción al ser cuestionado si la vio.

"Yo sí la he visto, por que me coge arriba y veo que hay contacto y que le da con la mano. La interpretación es del árbitro y ellos son los que deciden", comentó.

¿Qué es lo que pasa con los resultados de los grandes, que están siendo de lo más irregulares superadas de forma amplia las diez primeras jornadas de la competición?

"No pasa nada, es la realidad del fútbol. Cada día es más difícil ganar a cualquier rival. Hoy el ha conseguido una victoria ante el . Eso te demuestra que no puedes dar por ganado ningún partido, independientemente del rival que tengas enfrente. Esa competencia hace que nuestra Liga sea la mejor del mundo y sentirnos afortunados por jugar aquí e intentar hacerlo lo mejor posible porque el más mínimo error te deja abajo en la tabla".

Por su parte, en zona mixta, Zinedine Zidane, para Movistar, no se mostró preocupado por el empate a cero y fue optimista con la actuación de sus jugadores.

"Hemos tenido ocasiones. El gol es lo único que nos ha faltado. A nivel de juego, intensidad, fue todo perfecto, solo quedó meterla dentro", expresó un Zidane que elogió al Betis, que consiguió un valioso punto en el Santiago Bernabéu.

"El Betis es un buen equipo, con jugadores muy buenos. En la primera parte, fuimos superiores en todo. Nos ha faltado el gol, y luego en la segunda, fue más equilibrado. Hay un rival con calidad y es una lástima el empate".

Además, Thibaut Courtois, portero blanco, siguió la línea de su entrenador, y también habló de las manos de Feddal, la jugada polémica del encuentro. "No es penalti. En su foto se ve alejada, las manos defensivamente en el áreas son muy complicadas. No es fácil también para los jugadores saber cuándo es o no. Lo vimos algo, pero no podemos protestar por algo que ya no existe", expresó.

"Creo que en general hicimos un buen partido. Hemos hecho muchas ocasiones, y creo que Joel hizo tres buenas paradas. Es una pena, pero hay que seguir. Somos muy sólidos y nos queda un poco de gol", analizó después del encuentro.

"Hoy hemos hecho un buen partido. No nos salió el gol. Hoy en día ganar no es fácil y tuvimos ocasiones, pero no fue posible. No bajaremos los brazos, pero nos espera el y el ", comentó.

"Creo que nosotros hicimos un partido para ganar. No se puede quitar mérito al Betis. Ahora están abajo, pero lo que viene por delante, viene por delante. Si por ejemplo el gol de Eden hubiese sido legal, hubiera sido otro partido, pero hemos hecho buenos partidos", opinó.

¿Es el encuentro ante el Betis uno de esos en los que se van las Ligas?

"No digo que se vayan las ligas, pero cuantos más puntos en casa saquemos mejor. El partido ante el es una pena y hoy también, pero tenemos que seguir en nuestra línea. El miércoles nos salió todo. No hay que quitar mérito a Joel, que ha hecho buenas paradas".