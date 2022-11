Sergio "Kun" Agüero y una entrevista Mundial: su debut en la Copa del Mundo, sus primeros partidos con Messi, el recuerdo de Brasil 2014 y Qatar 2022

En una entrevista exclusiva que la FIFA le cedió a GOAL, el Kun hace un repaso mundialista: su debut, Brasil 2014 y el recuerdo de Maradona.

Sergio "Kun" Agüero jugó tres mundiales en su carrera. Podría ser parte de la convocatoria para Qatar 2022 pero una arritmia cardíaca lo obligó a retirarse meses después de firmar con el Barcelona. Ahora es un empresario de la industria del gaming aunque no se alejó del verde césped, si bien no juega al fútbol, pasa mucho tiempo probando suerte en el golf cuando no está streameando en su canal de Twitch.

En una entrevista exclusiva que la FIFA le cedió a GOAL, el ex delantero argentino habla de su experiencia mundialista y analiza lo que puede suceder con su país en la próxima Copa del Mundo que empieza el 20 de noviembre.

¿Qué impacto tuvo la Copa Mundial de la FIFA en tu carrera y en tu vida?

Diría que, al final, el impacto que las copas mundiales de la FIFA tienen en la carrera de alguien es algo

que no se puede repetir. No hay nada como el impacto que tiene el Mundial en la vida de uno. Siempre les diré a todos que lo que hace la FIFA en la Copa del Mundo es algo que, en mi opinión, no puede repetirse en cualquier lugar. ¡Es el Mundial!

¿Cómo ha cambiado la Copa del Mundo a lo largo de los años para convertirse en una torneo emblemático?

Fue creciendo mundial tras mundial. Es una locura. Como dije, hoy en día, es como si casi todo el mundo se detuviera cuando jugamos el Mundial. Y ese es el resultado del arduo trabajo de todas las copas anteriores que le permiten al público disfrutar cada vez más.

Creo que se ha desarrollado mucho y, hoy en día, a todo el mundo le encantaría ver no solo a su país, sino cualquier partido de la Copa del Mundo. He escuchado a personas decir que quieren ver un partido, no necesariamente a su país, solo quieren ver un partido. No sé si antes era así, pero hoy puedo decir que la gente está muy concentrada con el Mundial.

Getty Images

¿Qué aprendiste en el Mundial 2010? ¿Que te ayudó a mejorar para el Mundial de Brasil cuatro años después?

Bueno, era mi primer Mundial, era muy chico. Fui con muchas ganas pero, sobretodo, sabía mi posición de ese momento. Tenía que aprender de los más grandes. Fue una experiencia muy linda porque aprendí de jugadores que habían estado en otros mundiales. Entonces aprendí para la próxima Copa del Mundo, y mucho más para los nuevos. Siempre es ir aprendiendo para enseñarle a los que vienen, cómo es un Mundial, prepararse, estar solos tantos días. A mi me ayudó mucho en mi primer Mundial estar con gente grande como Maxi Rodríguez, (Juan Sebastián) Verón, (Carlos) Tevez, (Gabriel) Heinze o (Javier) Mascherano que jugó mundiales desde muy chico. Había muchos jugadores con experiencia que me ayudaron mucho para después llevarlo con los nuevos que siguieron.

Agüero sobre el Mundial 2014

Hablame de las emociones y experiencias de Brasil 2014.

La experiencia del 2014 para mí fue la mejor que viví. Se formó un buen equipo, un buen grupo, el entrenador Sabella también. Todos entendíamos lo que queríamos. Los que no jugaban sabían que tenían que aportar otra cosa, el que jugaba tenía que dar lo mejor. El que jugaba al principio y después no entendía por qué. No había egos, no había rencores y eso es muy importante en un Mundial porque uno siempre quiere jugar y cuando uno no es titular se convierte en otra pieza importante. El que no juega da el ejemplo, muestra buena cara, está con los compañeros, los apoya y eso hizo que en el Mundial de 2014 todos nos sintiéramos todos importantes. Pasamos un lindo Mundial, la gente estaba cerca, la familia nos podía ver seguido. Es el que más llevo en el corazón.

Getty

¿Cuáles son tus recuerdos más importantes de los tres mundiales que jugaste?

Creo que del primer Mundial, el recuerdo de estar, que es lo que un jugador quiere y también de compartir una Copa del Mundo con Messi. Yo lo recuerdo como mi primer Mundial con Leo.

En Brasil, el recuerdo que me queda es que hicimos un buen Mundial. Futbolísticamente no fue lo que esperaba por temas que arrastré ese año con el problema de las lesiones musculares. Pero el 2014 me deja la gente y el grupo que se formó.

Y en mi último mundial lo que voy a recordar son mis dos goles. Es lo más lindo que voy a recordar toda mi vida. Haber logrado mi primer gol en un Mundial y después vino otro.

¿Quién crees que será fuerte en la próxima Copa del Mundo de la FIFA en Qatar?

Bueno, creo que, de cara a esta Copa del Mundo, Argentina se ve muy bien, muy fuerte. Está muy sólido desde la llegada de Lionel Scaloni como entrenador. Modificó el sistema que Argentina había estado usando durante años. Argentina siempre fue un equipo al que le gustaba tener mucha posesión y atacar mucho.

En su nuevo sistema, el entrenador no necesariamente quiere que tengan tanta posesión, pero más bien quiere que estén mucho más ordenados y eso se ha significado que Argentina está en mucho mejor forma que en torneos anteriores.

Creo que Argentina está muy bien y es muy fuerte, pero nosotros siempre somos de estar tranquilos y seguir trabajando hacia nuestro objetivo. Por ahí no se llega, pero siempre van a dar lo mejor en cada partido. Creo que cualquier país que se enfrente a Argentina lo va a pasar bastante mal.

Argentina ha producido muchos íconos en este torneo. ¿Cuáles son los que más te han inspirado?

Bueno, sí, Argentina siempre ha dado buenos íconos, como decís. Todos sabemos que [Diego] Maradona fue un ícono muy significativo en Argentina, para todos nosotros, desde que éramos chicos, especialmente en los mundiales.

Tal vez no todos disfrutamos de lo que hacía en los clubes en los que jugaba, pero cuando jugaba con Argentina en Mundiales o cualquier torneo organizado por la FIFA...no se como explicarlo era como si [Argentina] fuera su club número uno. Eso motivó a todos los argentinos a ponerse la camiseta de Argentina y dejar la vida.