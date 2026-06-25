Sergiño Dest podría dejar el PSV tras el Mundial y suceder a una gran estrella

Según BILD, el Bayer Leverkusen considera a Sergiño Dest para reemplazar a Alejandro Grimaldo.

Grimaldo, de 30 años y actualmente con España en el Mundial, fichará por el Atlético de Madrid.

Por ello, el Leverkusen, que recibirá 25 millones de euros, busca reemplazarlo.

Raphaël Guerreiro, de 32 años y con contrato a punto de expirar en el Bayern de Múnich, es otro candidato.

Dest (25) también figura en la lista para reemplazarlo, y el PSV facilitaría su traspaso este verano.

Según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, el PSV aceptaría una oferta entre 23 y 25 millones de euros por el lateral.

Por ahora, Dest se centra en el Mundial con Estados Unidos, donde fue titular en los dos primeros partidos de la fase de grupos.