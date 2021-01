Sergiño Dest, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Barcelona

El Barcelona hace públicas unas molestias que dejan al norteamericano fuera de la Copa del Rey ante el Cornellà.

Sergiño Dest no podrá jugar ante el Cornellà en los dieciseisavos de la . El jugador arrastra molestias musculares desde hace algunos días y descansará de forma preventiva en el Nou Estadi.

Así lo ha confirmado el propio Barcelona a través de un comunicado en el que aclara que "el jugador sufre unas molestias musculares en el muslo derecho", motivo por el cual "es baja" ante el Cornellà y, como es habitual, "su evolución marcará su disponibilidad" para los partidos venideros.

Koeman, sin efectivos en el lateral derecho

El lateral ya no participó en el entrenamiento del miércoles y realizó trabajo específico por su cuenta debido a estas molestias musculares que, de momento, no revisten gravedad ni deberían alejarle de los terrenos de juego demasiado tiempo. Sin embargo, la ausencia de Sergi Roberto, que encara la recta final de su recuperación, provocará algún que otro dolor de cabeza a Ronald Koeman a la hora de confeccionar el once porque se queda sin efectivos para la posición de lateral derecho.