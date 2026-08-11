2021: Stanisic causa sensación por primera vez

Como siempre después de los grandes torneos, en el FC Bayern también en el verano de 2021 varios jugadores clave se perdieron el inicio de los entrenamientos. A cambio, bajo el nuevo entrenador Julian Nagelsmann, dos talentos pasaron al primer plano: Josip Stanisic y Tanguy Nianzou.

Stanisic, canterano de 21 años por entonces, ya había debutado con los profesionales en la temporada anterior. Después se benefició de una lesión de Benjamin Pavard y fue incluso titular en el lateral derecho en el arranque de la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach. En las semanas siguientes, Stanisic sumó más apariciones, pero tras la recuperación de Pavard este recuperó su sitio fijo. Stanisic siguió siendo inicialmente un jugador de rotación, antes de regresar a Múnich en 2023/24 con un estatus completamente nuevo como consecuencia de una cesión al Bayer Leverkusen.

Nianzou había llegado en 2020 procedente del Paris Saint-Germain como uno de los talentos defensivos más prometedores del mundo. Tras una primera temporada marcada por lesiones y sanciones, parecía que en el verano de 2021 había llegado su momento. Sin embargo, la gran pretemporada fue solo un pequeño espejismo. En 2023, Nianzou se marchó al Sevilla FC y desde este verano juega en el OSC Lille.

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2022: Sabitzer y Gravenberch solo arden por poco tiempo

"Si uno quiere, se le puede llamar el ganador de la pretemporada", dijo Nagelsmann en agosto de 2022; y con "se le" se refería a Marcel Sabitzer. El centrocampista austríaco había decepcionado en su primera temporada en el FC Bayern y ya era considerado candidato a salir. Pero en la pretemporada de 2022, en ausencia del lesionado referente Leon Goretzka, de repente dio un paso al frente. El resurgir de Sabitzer no fue duradero: rápidamente volvió a quedar en un segundo plano, en invierno se fue cedido al Manchester United y luego, en el verano de 2023, fichó definitivamente por el Borussia Dortmund.

Sabitzer no fue el único centrocampista que causó sensación en el verano de 2022: también el nuevo fichaje Ryan Gravenberch mostró una buena forma temprana. Al igual que Sabitzer, el neerlandés de 19 años por entonces se benefició de la lesión de Goretzka. Al final, Goretzka no solo "sobrevivió" a Sabitzer, sino también a Gravenberch. Harto de tener muy pocas oportunidades, se marchó del club ya después de una temporada en Múnich rumbo al FC Liverpool, donde se convirtió en un jugador top.

Pavard estuvo inicialmente en la rampa de salida en el FC Bayern en el verano de 2022. Supuestamente los dirigentes contemplaban una venta, pero Nagelsmann apostó por la continuidad de Pavard. En el lateral derecho, el francés ganó el duelo por la titularidad al nuevo fichaje Noussair Mazraoui y completó una buena temporada. En el verano siguiente, con Nagelsmann ya sustituido por Thomas Tuchel, fue el propio Pavard quien presionó para salir. Al final consiguió su deseo y se marchó al Inter de Milán.

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2023: Laimer en lugar de la "Holding Six" y Tel como sustituto de Kane

El verano de 2023 estuvo marcado por el culebrón en torno a Harry Kane y el deseo de Thomas Tuchel de contar con una "Holding Six". A la sombra de esas dos sagas, se perfilaron dos ganadores de la pretemporada.

Por un lado: Mathys Tel. Mientras todo Múnich esperaba el fichaje de Kane y Eric Maxim Choupo-Moting se recuperaba de sus molestias en la articulación de la rodilla, el francés de 18 años por entonces se consolidó en la pretemporada como delantero titular. Cuando Kane llegó, Tel pasó naturalmente a un segundo plano. En la temporada siguiente, sin embargo, se consolidó como un revulsivo muy goleador.

Mientras Tuchel insistía con vehemencia en el fichaje de una "Holding Six", el nuevo fichaje a coste cero Konrad Laimer fue encadenando grandes actuaciones en los amistosos. "La discusión sobre el seis ni se me plantea, porque creo que Laimer es un fichaje con el que nos vamos a divertir mucho, mucho, mucho", dijo el patrón del club Uli Hoeneß. En la temporada siguiente, Laimer tuvo muchos minutos como importante jugador de rotación en el centro del campo defensivo, antes de ganarse un puesto fijo como lateral flexible.

En el verano de 2023 también causó sensación un talento de la casa: Frans Krätzig. Aunque nunca había sido considerado un llamado supertalento, Tuchel se lo llevó sorprendentemente a la gira asiática. El lateral izquierdo de 20 años gustó en sus apariciones y marcó un golazo contra el FC Liverpool. Sin embargo, el gran salto definitivo le fue negado a Krätzig. Tras pasar por Austria Viena, el VfB Stuttgart y el 1. FC Heidenheim, Krätzig juega actualmente en el RB Salzburgo.

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2024: ¿Serge Gnabry? Titular en lugar de candidato a salir

En 2024, Nestory Irankunda asumió el papel de Krätzig del año anterior. El australiano de 18 años por entonces marcó goles, dio volteretas y ya fue comparado con Xherdan Shaqiri. Sin embargo, no le alcanzó para disputar un partido oficial en la temporada siguiente. Actualmente está a punto de completar un traspaso de 15 millones de euros del FC Watford al Sporting de Lisboa, y gracias a una cláusula de reventa, la mitad de esa cantidad iría a Múnich.

Además, también pudieron llamarse "ganadores de la pretemporada 2024" dos jugadores clave de larga trayectoria: Joshua Kimmich y Serge Gnabry. Durante su difícil etapa con Tuchel, Kimmich había llegado a ser considerado a veces candidato a salir. El nuevo entrenador Vincent Kompany no quiso saber nada de eso y volvió a convertirlo directamente en el jefe indiscutible del centro del campo. Un papel que Kimmich sigue desempeñando hasta hoy.

Al igual que con Kimmich, el verano de 2024 también fue muy bien para su testigo de boda Gnabry. Lastrado por numerosas lesiones, se había perdido gran parte de la temporada anterior y, al final, también la Eurocopa en casa. Pero en el arranque de la pretemporada se presentó en plena forma y luego aprovechó la ventaja sobre sus compañeros, que estuvieron más tiempo de vacaciones. Del adiós del que antes se hablaba pronto no se volvió a decir nada, y Gnabry actuó como titular en la etapa inicial bajo Kompany.

Mientras tanto, Tel firmó su segunda buena pretemporada consecutiva. Esta vez, sin embargo, no aprovechó su ventaja inicial. Tras una primera vuelta decepcionante y sin dejar huella, Tel se marchó en enero de 2025 al Tottenham Hotspur.

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2025: Gnabry lo vuelve a hacer; Karl despega

Como ya había ocurrido el año anterior, Gnabry volvió a figurar entre los grandes ganadores de la pretemporada. El impulso que había tomado en el verano de 2024 se fue diluyendo durante la temporada, hasta que doce meses después volvió a arrancar. Como Jamal Musiala estuvo mucho tiempo de baja por su grave lesión de peroné y tobillo y Thomas Müller no recibió un nuevo contrato, Gnabry tuvo asegurado inicialmente su puesto de titular en la mediapunta. En la primavera de 2026, una lesión en los aductores frenó su progresión, y eso también le costó participar en un Mundial.

¿Qué más ocurrió en el verano de 2025? Goretzka, al que en realidad ya daban por amortizado, volvió a tener de repente opciones reales de ser titular tras una gran pretemporada, pero luego perdió el duelo con Aleksandar Pavlovic y finalmente se marchó gratis. Todavía no tiene nuevo club.

El joven Lennart Karl, de 17 años, irrumpió con desparpajo y sentó las bases de su despegue en los meses siguientes. Y Stanisic volvió a convertirse por segunda vez, tras 2021, en uno de los ganadores de la pretemporada. Esta vez con consecuencias duraderas: durante toda la temporada formó parte del grupo ampliado de habituales.

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2026: Bischof, líder de las jóvenes estrellas

El jugador más llamativo de la pretemporada de este año está siendo hasta ahora Tom Bischof. Como único jugador de campo ya consolidado, el joven de 21 años se incorporó puntualmente y en forma a los entrenamientos. En ese momento, todos sus compañeros seguían todavía de vacaciones especiales por el Mundial o arrastraban diversas molestias. También el ganador de la pretemporada en dos ocasiones, Gnabry, que actualmente trabaja en su regreso y, por tanto, se perdió su "triplete" personal.

Mientras tanto, Bischof figura como líder de una hornada juvenil mejorada y ahora apunta al puesto de titular de su amigo Pavlovic. Entre los talentos de la casa, hubo dos que entusiasmaron especialmente: el delantero Bastian Assomo, de apenas 16 años (dos goles en cuatro amistosos) y el eléctrico extremo izquierdo Maycon Cardozo. ¿Será uno de los dos el próximo Lennart Karl?

El próximo amistoso será el sábado contra el RB Leipzig; después llegará el ensayo general contra el 1. FC Heidenheim el 18 de agosto. El primer partido oficial de la temporada será el día 22: la Supercopa contra el Borussia Dortmund.