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UEFA Nations League A
team-logoSerbia
Stadion Rajko Mitic
team-logoAlemania
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Serbia vs. Alemania, hoy en directo: ¿quién transmite el partido por televisión y en streaming?

Serbia vs Alemania
Serbia
Alemania
UEFA Nations League A

Serbia se enfrenta a Alemania en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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MéxicoSky Sports
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaESPN Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileESPN Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+ Premium Argentina
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Serbia vs. Alemania: hora de inicio

crest
UEFA Nations League A - Jornada 5
Stadion Rajko Mitic

Alemania se enfrenta a Serbia en el estadio Rajko Mitić de Belgrado, en un partido del grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League. Jürgen Klopp y su equipo buscan acercarse a la cabeza de la clasificación.

Serbia está sometida a una presión considerable tras una floja fase de grupos. Cuatro derrotas en los cuatro primeros partidos, entre ellas dos ante Alemania y Países Bajos, han relegado al equipo del seleccionador Veljko Paunović al último puesto del grupo.

Alemania viaja a Belgrado con sensaciones encontradas. Klopp ha anunciado su convocatoria de 24 jugadores para los dos partidos contra Serbia y Países Bajos, con la mirada puesta en lograr grandes actuaciones en ataque. Niclas Füllkrug encabeza la tabla de goleadores de la Bundesliga y regresa a la selección tras más de un año de ausencia.

En la portería, Klopp apuesta claramente por Marc-André ter Stegen, que ha recuperado su mejor nivel tras su grave lesión en el Ajax. En el centro del campo, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović y Tom Bischof forman el bloque del Bayern que debe sostener la salida de balón de Alemania.

Alemania ganó con claridad el partido de ida en Múnich por 2-0. Ahora busca dar en Belgrado el siguiente paso hacia los cuartos de final y reducir la distancia con Países Bajos, líder del grupo.

Aquí encontrará toda la información sobre la transmisión, la hora de inicio y las alineaciones.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Serbia y Alemania?

Serbia ha perdido sus cinco últimos partidos oficiales y presenta así el peor estado de forma del grupo. Su derrota más reciente fue el 4 de octubre de 2026, cuando cayó por 2-1 ante Países Bajos. Antes también perdió por 2-0 contra Alemania y por 5-1 frente a México en un amistoso. En total, Serbia marcó solo cinco goles y encajó doce en esos cinco encuentros.

Alemania llega a Belgrado con un balance más equilibrado: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 0-0 ante Grecia el 4 de octubre. Antes ganó el partido de ida contra Serbia por 2-0 y empató 1-1 con Países Bajos. En esos cinco encuentros, Alemania marcó cuatro goles y encajó dos.

SER

SER - Formulario

MEX
L5-1
GRE
L1-2
HOL
L1-2
ALE
L2-0
HOL
L2-1
Gol marcado (encajado)
4/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ALE

ALE - Formulario

PAR
L1-1
HOL
D1-1
GRE
L0-1
SER
W2-0
GRE
D0-0
Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Serbia vs. Alemania: alineaciones

Serbia contra Alemania alineaciones probables

5-3-2
Serbia crest
Serbia
SER
Formación
Alemania crest
Alemania
ALE
4-2-3-1
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicS. GudeljS. Gudeljteam-logoP. Sukacevteam-logoS. BabicK. NedeljkovicK. Nedeljkovicteam-logoS. ErakovicSergei Sultana-SavicSergei Sultana-SavicL. SamardzicL. SamardzicS. LukicS. LukicA. MitrovicA. MitrovicM. CvetkovicM. CvetkovicMarc-André ter StegenMarc-André ter StegenN. BrownN. BrownJ. TahJ. TahP. TreuP. TreuN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckS. El MalaS. El MalaJ. KimmichJ. KimmichL. KarlL. KarlF. NmechaF. NmechaF. WirtzF. WirtzK. HavertzK. Havertz
Alemania crest
Alemania
ALE
5-3-2
Serbia

Once inicial

Alemania

Manager

  • V. Paunovic
  • J. Klopp

Serbia vs. Alemania: estado de forma

SER

SER - Formulario

MEX
L5-1
GRE
L1-2
HOL
L1-2
ALE
L2-0
HOL
L2-1
Gol marcado (encajado)
4/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ALE

ALE - Formulario

PAR
L1-1
HOL
D1-1
GRE
L0-1
SER
W2-0
GRE
D0-0
Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Serbia vs. Alemania: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

SerbiaEmpateAlemania
1
1
3
UEFA Nations League A
Alemania badge
Alemania
ALE
2
Serbia badge
Serbia
SER
0
F
Amistosos
Alemania badge
Alemania
ALE
1
Serbia badge
Serbia
SER
1
F
World Cup
Alemania badge
Alemania
ALE
0
Serbia badge
Serbia
SER
1
F
Amistosos
Alemania badge
Alemania
ALE
2
Serbia badge
Serbia
SER
1
F
Amistosos
Alemania badge
Alemania
ALE
1
Serbia badge
Serbia
SER
0
F
3Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

Serbia vs. Alemania: las clasificaciones

Grp. 2

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
HolandaHolandaHOL
422075+28
W
D
W
D
2
GreciaGreciaGRE
422053+28
D
D
W
W
3
AlemaniaAlemaniaALE
412132+15
D
W
L
D
4
SerbiaSerbiaSER
400438-50
L
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

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