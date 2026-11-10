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El seleccionador de Serbia, Veljko Paunovic, ha detallado las prioridades tácticas de su equipo antes de recibir a Alemania este viernes en la Liga de Naciones de la UEFA. Paunovic insiste en que sus jugadores deben mostrar capacidad de resistencia y disciplina defensiva ante el equipo de Jurgen Klopp en Belgrado.

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Alemania se enfrenta a una Serbia decidida en Belgrado

Alemania viaja a Belgrado para enfrentarse a Serbia el viernes en un duelo crucial del Grupo A2 de la Liga de Naciones de la UEFA. El equipo de Jurgen Klopp ocupa el tercer puesto, a tres puntos de los dos primeros, mientras que Serbia, colista del grupo, lucha por evitar el descenso.

El seleccionador serbio Veljko Paunovic compareció ante los medios en el FSS Sports Center de Stara Pazova antes de enfrentarse a Alemania en el estadio Rajko Mitic.

Pese a la difícil campaña de Serbia, Paunovic considera el duelo ante Alemania una gran oportunidad para demostrar que su equipo ha progresado a nivel competitivo.

Paunovic pide resistencia y concentración ante Alemania

Paunovic subrayó que su equipo debe ofrecer una actuación disciplinada y digna para hacer frente al sistema de alta intensidad de Alemania.

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«Vemos el partido contra Países Bajos como una de las referencias. En esa línea, queremos mejorar nuestro juego, nuestra eficacia y nuestra regularidad», afirmó Paunovic. «Dejamos una imagen que ahora tenemos que confirmar. Quiero que seamos dignos sobre el terreno de juego, que mostremos resistencia ante el rival sin balón e ideas con balón».

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Al señalar los aspectos que deben mejorar ante rivales de élite, añadió: «En el fútbol hay que ser constante en todas las acciones y no perder la concentración. Todavía podemos mejorar nuestro juego en muchas situaciones, tanto sin balón como con él, en los pases hacia delante, al llegar a posiciones de remate y en la definición».

El regreso de Mitrovic y una mentalidad sin miedo pondrán a prueba a Alemania

Paunovic confirmó que Dusan Tadic sigue siendo el capitán y celebró el regreso del delantero Aleksandar Mitrovic para liderar el ataque ante la defensa alemana.

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«Mitrovic es muy importante para nosotros en ataque, pero también dentro del equipo, en el grupo de líderes que tenemos en el vestuario», explicó Paunovic. «Esperaremos a que llegue, hablaremos con él y veremos cómo se encuentra. Intentaremos aprovechar al máximo lo que esté en condiciones de aportar».

Para animar a su plantilla ante el reto, Paunovic añadió: «Estos dos partidos son un nuevo desafío y una oportunidad para ver dónde estamos en los duelos contra selecciones fuertes. Como dice la canción, “solo los más fuertes permanecen, nunca se rinden”. Sea cual sea el resultado en la Liga de Naciones, intentaremos sacarle el máximo partido».

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Mucho en juego para ambos equipos en Belgrado

Alemania afronta el partido con la necesidad de sumar el máximo de puntos para mantener la presión sobre los dos primeros puestos antes de enfrentarse a Países Bajos en su último encuentro de la fase de grupos.

Serbia contará con el apoyo organizado de su afición, incluidos grupos de jóvenes en la grada este, para crear un ambiente intenso para el equipo de Klopp.

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Ambos equipos afrontan sus últimas sesiones tácticas en Belgrado, con Alemania en busca de una victoria decisiva que impulse sus aspiraciones de alcanzar los cuartos de final.