Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, se ausentará de la gala del Balón de Oro, prevista para esta noche del lunes en el teatro London Palladium.

Según la emisora francesa «Monte Carlo», Al-Khelaifi decidió no asistir a la gala del Balón de Oro pese a la presencia de 10 jugadores del Paris Saint-Germain entre los treinta candidatos a ganar el prestigioso premio.

Señaló que Al-Khelaifi estará esta noche en el estadio Parque de los Príncipes para apoyar a su equipo ante el Olympique de Lyon, en el partido aplazado de la octava jornada de la liga francesa.

La emisora precisó que también se ausentarán de la gala tanto Khvicha Kvaratskhelia, que se prepara para someterse a una operación de rodilla, como Nuno Mendes y siete de sus compañeros que han entrado en la convocatoria del equipo anunciada por el entrenador Luis Enrique para enfrentarse al Lyon.

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Ousmane Dembélé (29 años), poseedor del título del Balón de Oro y uno de los candidatos a retener el premio, será el único representante del Paris Saint-Germain presente en la capital inglesa.