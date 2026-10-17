¿Será sancionado?: Nasser Mansi responde al castigo del Zamalek

Nasser Mansi, delantero del Zamalek, se disculpó por su salida de tono durante la celebración de su gol ante el Ejército Ruandés, ayer viernes, en el partido de ida de la segunda ronda preliminar de la Liga de Campeones de África.

Nasser escribió en su cuenta de la red social "Instagram": "Gran afición del Zamalek, sois mi casa, mi familia y mi apoyo después de Dios. Escribo estas palabras sintiendo que es necesario disculparme con todo aficionado del club que se haya sentido molesto conmigo por haber tirado la camiseta. Fue una actitud equivocada por mi parte y me disculpo con toda sinceridad. Por mucha presión o alteración que haya vivido, eso no justifica lo que hice y acepto cualquier sanción".

Y añadió: "El club Zamalek y su afición tienen un gran mérito conmigo después de Dios, y no voy a negar el mérito del lugar que me dio confianza y oportunidad, ni olvido el cariño de la afición, que siempre ha sido un apoyo con cada gol que marco y con cada éxito que alcanzo, después del favor de Dios y del respaldo del club, su afición, mis compañeros y todos los que están a mi lado".

Y continuó: "Yo soy uno de vosotros. Para mí el Zamalek no es solo un club, sino una casa, una familia y una pertenencia, y Nasser Mansi no olvidará lo que el Zamalek y su afición han hecho por él".

Y prosiguió: "Somos una sola familia y no permitiremos que nada nos separe. Puede que discrepemos, pero lo que hemos vivido es más grande que cualquier situación, y el amor por el Zamalek siempre nos une".

Y agregó: "Me disculpo con todo zamalekista que se haya sentido molesto conmigo, y si Dios quiere devolveré esa disculpa en el campo con mi rendimiento y mi esfuerzo, y seguiré estando a la altura de vuestra confianza en mí. ¡Viva el Zamalek, y viva su gran afición! La afición del Zamalek está siempre en el corazón".

Cabe recordar que Abdel Nasser Mohamed, director de fútbol del club Zamalek, decidió imponer una severa sanción económica a Nasser Mansi tras su celebración ofensiva, sin revelar hasta ahora los detalles de la misma.







