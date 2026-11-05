¿Será homenajeado? Comunicado oficial de la Federación Portuguesa en respuesta al retiro internacional de Cristiano

La Federación Portuguesa de Fútbol emitió un comunicado oficial tras el anuncio de Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr saudí, de su retirada del fútbol internacional, este jueves.

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, anunció su retirada a nivel internacional en una sorpresa rotunda, después de haber confirmado anteriormente su deseo de continuar, para unirse así a su eterno rival Lionel Messi, que había anunciado su retirada hace alrededor de un mes.

La Federación Portuguesa afirmó en su comunicado: "La Federación Portuguesa de Fútbol expresa su más profunda y sincera gratitud a su eterno capitán, Cristiano Ronaldo, que ha anunciado hoy su retirada definitiva de la selección nacional".

Y continuó: "Con un profundo sentimiento de gratitud y una enorme admiración, la Federación Portuguesa de Fútbol elogia públicamente y agradece a Cristiano Ronaldo su trayectoria excepcional con la que ha servido a nuestro país".

Próximos partidos POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Y añadió: "Nuestro capitán no fue solo un deportista destacado, sino también un líder inspirador, un ejemplo de entrega y el símbolo perfecto del espíritu de nuestra selección nacional. A lo largo de una legendaria trayectoria internacional, marcada por 234 partidos internacionales y 146 goles, el capitán llevó al país sobre sus hombros, batió récords y condujo al equipo a momentos que quedarán grabados para siempre en la historia del fútbol nacional".

La Federación Portuguesa prosiguió: "Cada gota de sudor, cada gol decisivo y cada brazalete de capitán que portó con orgullo en el campo reflejan su amor absoluto por nuestra camiseta".

Y agregó: "Su entrega y su legado trascienden los límites del campo. Cristiano Ronaldo ha enaltecido el nombre de Portugal y ha inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos; para muchos de nosotros es el mejor jugador de todos los tiempos".

Y continuó: "Por ello, la Federación Portuguesa de Fútbol se niega a permitir que esta despedida se produzca sin un homenaje a la altura. Nuestro deseo firme y mayor es organizar, planificar, participar y colaborar de manera efectiva en lo que será siempre un homenaje digno de la gran trayectoria de Cristiano Ronaldo, donde la afición y el país puedan aplaudir y celebrar, una vez más, al jugador que tanto nos ha dado".

Y concluyó: "Gracias por todo, capitán, esta será siempre tu casa, vamos a por el gol 1000".