¿Será el salvador? Mbappé sorprende a Zidane antes del duelo ante Turquía

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La selección francesa recibió un fuerte impulso anímico con el regreso de Kylian Mbappé a los entrenamientos grupales, dos días antes del decisivo duelo ante Turquía, que determinará la identidad del clasificado a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa.

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Según informó el diario español "As", Mbappé, estrella del Real Madrid, participó en la sesión de entrenamiento vespertina de la selección francesa, celebrada en el estadio Matmut Atlantique de la ciudad de Burdeos, convirtiéndose así en la novedad más destacada en la preparación de los Bleus de cara al esperado enfrentamiento.

Los entrenamientos fueron testigos del regreso del delantero francés al trabajo con el resto de sus compañeros, después de mostrar una mejoría notable en su estado físico, tras sufrir molestias en el músculo isquiotibial, que le obligaron a ausentarse del duelo ante Italia, disputado el jueves en el estadio de San Siro.

Zidane, tras la derrota por 3-1 el viernes, expresó su confianza en la posibilidad de contar con Mbappé durante el próximo partido, aclarando que darle descanso frente a Italia formaba parte del plan previamente establecido.

Zidane afirmó durante la rueda de prensa, en respuesta a una pregunta sobre el estado físico de la estrella del Real Madrid: "Espero que esté listo el domingo. Ese era el plan, ya que se suponía que debía descansar por sufrir algunas molestias, manteniendo la posibilidad de que participara".

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Zidane necesita los servicios de Mbappé en la primera final que disputa como entrenador de la selección francesa, ya que los Bleus deben vencer a Turquía el domingo, a la espera de un tropiezo de Italia ante Bélgica, para recuperar el liderato de su grupo en la Liga de Naciones de Europa.

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La recuperación del capitán de la selección francesa representa una gran importancia en este enfrentamiento, después de que el bicampeón del mundo sufriera su ausencia durante el partido del viernes ante Italia en el estadio de San Siro.

La selección francesa entró en una fase decisiva en su recorrido en la Liga de Naciones de Europa, después de que sus cuentas en el grupo primero del nivel uno sufrieran alteraciones tras la derrota ante Italia, en un resultado que puso fin al registro sin derrotas del entrenador Zinedine Zidane desde que asumió la responsabilidad técnica de los Bleus el pasado julio.

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El inicio del recorrido de Zidane con la selección francesa despertó un gran interés, por ser uno de los nombres más destacados en la historia del fútbol francés, ya que asumió el cargo como sucesor del entrenador Didier Deschamps, en medio de aspiraciones de devolver a la selección a los podios de títulos, aprovechando que cuenta con un grupo distinguido de jugadores con experiencia y talentos jóvenes.

Zidane había comenzado su andadura oficial con una victoria ante Turquía como visitante por 1-0, el pasado 25 de septiembre, con Kylian Mbappé marcando el gol del triunfo, antes de sufrir una lesión en la rodilla durante el mismo partido, que lo apartó del resto de los enfrentamientos de la selección en el anterior parón internacional.

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Y pese a la ausencia del capitán del Real Madrid, la selección francesa logró dos victorias ante Bélgica, una de ellas en Bruselas y la otra en su terreno, mientras que su enfrentamiento ante Italia terminó en empate, manteniendo su registro sin derrotas antes de la quinta jornada.

Pero el último enfrentamiento ante Italia dejó al descubierto algunos problemas que aún necesitan solución, especialmente a nivel defensivo, después de que la selección francesa se adelantara con un gol de Michael Olise, antes de que los locales lograran darle la vuelta al resultado y vencer por tres goles a uno.

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Francesco Pio Esposito marcó dos goles, mientras que Davide Frattesi añadió el tercer tanto, para que el combinado de Zidane encajara la primera derrota bajo su dirección.

Este resultado reavivó la pugna por los dos billetes de clasificación del grupo, donde las selecciones de Francia e Italia igualan con 10 puntos cada una, con ventaja de la Azzurra en los enfrentamientos directos, mientras que la selección belga ocupa el tercer puesto con 9 puntos, y la selección turca cierra la clasificación sin puntos, tras encajar cinco derrotas consecutivas.