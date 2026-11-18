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Una sola pregunta ha desatado la ilusión de la afición del Trabzonspor en las últimas horas: ¿será el brasileño Richarlison compañero de Mohamed Salah en el conjunto turco? La operación, que parecía lejana en verano, está ahora al alcance, y el Tottenham por fin ha abierto la puerta.

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El Trabzonspor ha empezado con antelación a preparar el mercado de invierno y ha situado al delantero brasileño Richarlison, jugador del Tottenham Hotspur, como su prioridad para reforzar la delantera, en un momento en el que la directiva quiere construir un equipo sólido capaz de competir con fuerza durante la segunda mitad de la temporada.

Según informa el portal turco 61saat, Richarlison ha vuelto a aparecer en el radar del Trabzonspor después de haber figurado entre los intereses del club a comienzos de la presente campaña, aunque entonces las negociaciones se frenaron por las elevadas exigencias económicas del Tottenham.

El medio asegura que el futbolista brasileño ha perdido por completo su sitio en el once del Tottenham y ya no entra en los planes de futuro del cuerpo técnico, por lo que la directiva del club londinense ha decidido permitir su salida el próximo mes de enero, algo que acerca la operación más que nunca.

Además, recoge informaciones de la prensa británica según las cuales la directiva del Tottenham ha pedido a los agentes de Richarlison que le busquen un nuevo equipo en invierno, una señal clara de que la relación entre ambas partes ha llegado a un callejón sin salida y de que la continuidad del jugador en Londres ya no es una opción.

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A comienzos de temporada, el Tottenham pedía unos 20 millones de euros para desprenderse del delantero brasileño, pero ahora ha rebajado esa cifra y ha reducido su precio a entre 10 y 15 millones de euros, con el objetivo de facilitar su salida y obtener un beneficio económico antes de que expire su contrato.

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Por su parte, el Trabzonspor trabaja a fondo para alcanzar un acuerdo con el Tottenham sobre el importe del traspaso y, al mismo tiempo, intenta convencer al jugador de que se sume a su proyecto deportivo, asegurándole que será la gran estrella del equipo y que tendrá la oportunidad de jugar de titular con regularidad.

La directiva del Trabzonspor ya se ha puesto en contacto con los responsables del Tottenham y, en paralelo, ha mantenido conversaciones con los agentes de Richarlison para conocer sus pretensiones económicas y sus condiciones personales, con la intención de cerrar el asunto cuanto antes, antes de que otros clubes entren en la puja.

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Sin embargo, el mayor obstáculo por ahora es el precio del traspaso, ya que el Trabzonspor no quiere pagar más de 10 millones de euros, sobre todo porque el contrato del jugador termina al final de la presente temporada, lo que significa que quedará libre en unos pocos meses.

En cambio, el Tottenham se mantiene firme en su postura y reclama una cantidad mayor, pese a ser consciente de que el jugador no entra en sus planes y no tiene minutos: solo apareció en el primer partido de la temporada antes de quedar fuera de las convocatorias.

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Richarlison, de 29 años, también quiere salir del Tottenham para recuperar su nivel y disfrutar de minutos de forma regular, lo que hace que su postura coincida con los deseos del Trabzonspor.

El club turco considera que el próximo final del contrato del jugador y su salida del once del Tottenham son factores favorables que podrían ayudarle a cerrar la operación a un precio razonable el próximo mes de enero, sin necesidad de entrar en grandes pujas económicas.

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Con todo, el Trabzonspor no está solo en la carrera, ya que varios clubes ingleses y brasileños también han mostrado interés en hacerse con Richarlison, lo que podría intensificar la competencia en las próximas semanas.