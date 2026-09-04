Hace apenas dos años, Robert Andrich llamó la atención de todos los aficionados al fútbol en Alemania: en la Eurocopa disputada en casa fue titular, de forma algo sorprendente, en todos los partidos del equipo del entonces seleccionador Julian Nagelsmann y destacó visualmente por su pelo rosa y, en lo deportivo, por su contundencia en los duelos. Le cubría las espaldas a los artistas y distribuidores de balón Toni Kroos e Ilkay Gündogan y cayó con el equipo de la DFB de forma dramática en cuartos de final ante la posterior campeona de Europa, España.









Mientras tanto, Andrich ha dejado de contar en la selección y no fue convocado por Nagelsmann para el Mundial de este verano. Y también en su club sus perspectivas eran cada vez más sombrías: tras la decepcionante temporada pasada, en la que el Bayer se quedó sin Champions League al acabar sexto, un nuevo técnico, Carles Martinez, asumió el mando a orillas del Rin. Y el español dejó claro rápidamente que no cuenta con Andrich.

Le quitó el brazalete de capitán a mediados de agosto y se lo entregó a Edmond Tapsoba. "Ahora mismo la situación es que, en esa posición del centro del campo, de momento tiene un papel más bien secundario", dijo Martinez, que añadió: "Al menos ahora sabe a qué atenerse. Así puede prepararse para lo que podría ser lo mejor para él y lo mejor para nosotros". Lo que sería lo mejor para todas las partes desde el punto de vista del entrenador debía de haber quedado claro para todos: la separación.

La situación de Andrich recuerda a la de Leon Goretzka en su día en el Bayern de Múnich, quien en el verano de 2024 también recibió del técnico Vincent Kompany y de los demás responsables del FCB únicamente la perspectiva del banquillo para empujarlo a una salida.

Getty Images

Tras la destitución de Andrich como capitán llegó la primera aparición de su mujer, Alicia, que naturalmente se había enterado de la noticia de la degradación de su marido y publicó una sola frase, y además de forma apropiada en español, para que también entrenadores como Carles Martinez pudieran entenderla sin problemas: "El karma se encargará de ello". Después negó en redes sociales que se refiriera a este asunto, pero precisamente con eso el tema se hizo aún mayor.

El asunto Andrich no se concreta ni en Frankfurt ni en Leipzig

Robert Andrich quería asumir ese nuevo papel secundario tan poco como, al parecer, su mujer, de modo que supuestamente clubes de la Bundesliga como el Eintracht Frankfurt y el RB Leipzig olieron su oportunidad y preguntaron por el jugador de 31 años. Sin embargo, el tema aún no se concretó realmente antes del pasado fin de semana, por lo que la rueda de prensa de Carles Martinez previa al debut liguero en Elversberg pudo aportar aún más motivos de conversación.

Preguntado por si había hablado con Andrich sobre su papel para la temporada, el técnico respondió en un inglés titubeante: "Sinceramente, no hablo con él". Un papel secundario a la vista y ninguna relación directa con el entrenador: todo apuntaba todavía el pasado viernes a una rápida salida de Andrich.

Pero entonces llegó el estreno liguero del Bayer en Elversberg, en el que los visitantes ya perdían 0-2 cuando no se habían cumplido ni diez minutos de camino hacia la derrota por 2-3. Después llegó la segunda aparición de Alicia Andrich: dio like a la publicación "Petkov hace historia: primer gol en la BL para el Elversberg" de kicker, aunque retiró ese like unas horas más tarde. Sin Andrich, que se pasó los 90 minutos en el banquillo, a los de Leverkusen les fue rematadamente mal ante el recién ascendido, y a su mujer eso, al parecer, al menos le gustó durante un rato.

¿Vuelve a necesitar Bayer a Robert Andrich?

La pregunta de si la decepcionante derrota fue un motivo para el giro que los responsables del Leverkusen dieron poco después en el caso de Andrich quedará sin respuesta, pero cabe suponerlo. Además, Exequiel Palacios, uno de los jugadores del centro del campo defensivo del Bayer, se había marchado al recién ascendido de la Premier League Ipswich. Como Kennet Eichhorn, otro candidato para la zona central, estará de baja durante más tiempo y Equi Fernandez no pudo dar continuidad en Elversberg a su fuerte pretemporada, Robert Andrich pasó de repente a volver a ser necesario. "Está aquí. Es un líder de nuestro equipo", dijo Carles Martinez después de la derrota. Y de repente "líder" sonaba muy distinto a "papel secundario".

Getty Images

Aunque el técnico también dejó claro que había formulado mal su comentario de que no hablaba con Andrich: "Sí, he dicho que no hablo con Robert. La frase correcta tendría que haber sido: todavía no he vuelto a hablar con él desde que Exequiel Palacios se fue", aclaró el sábado. Tras la marcha atrás verbal, el lunes llegó la noticia de kicker de que Robert Andrich, tras un espectacular giro de guion, finalmente no dejaría el club, sino que seguiría en el Bayer.

Que, tal y como había anunciado Alicia Andrich, el tan citado karma haya impulsado este cambio de idea es dudoso. En el fútbol muchas cosas pueden cambiar muy rápido, y Robert Andrich podría aportar la próxima prueba de ello. Por cierto, Leon Goretzka volvió a ponerse en el foco a finales de otoño de 2024, después de algunos meses en el banquillo en el Bayern. En la temporada pasada volvió a ser de repente titular habitual en el FCB, antes de marcharse ahora al Aston Villa, dos años después de haber sido empujado verbalmente hacia la puerta, igual que ahora Robert Andrich.