Sequía de delantera de América se asemeja a Oribe en Chivas

Pese a su transferencia a Chivas, Oribe Peralta no ha podido reencontrarse con el gol.

Oribe Peralta, considerado como uno de los mejores futbolistas mexicanos en la última década, vive una crisis futbolística, pues aunado a que perdió la titularidad, no ha podido anotar como jugador de .

Incluso Oribe superó la barrera del año sin poder romper las redes, situación que se dio el pasado viernes cuando visitaron a Monarcas en el Estadio Morelos. Cuando se pensaba que el Cepillo podría evitar la marca, sucedió lo contrario.

De cara al Clásico Nacional, Oribe carga con la presión sobre si podrá o no batir a Guillermo Ochoa, quien no ha rendido conforme a lo esperado defendiendo el marco del América. Parte de un entorno hostil, se ve obligado a festejar su primer gol con Chivas enfrentando al ex, club por el que fue llamado ‘Traidor’.

Esto queda relacionado con la ‘sequía’ que viven, o incluso vivieron algunos futbolistas del América, quienes pasaron un largo tiempo sin poder anotar, como sucedió con Henry Martín.

En el caso de Martín, rebasó el semestre sin poder romper las redes, con una distancia entre el 5 de marzo y el 21 de septiembre, esto en el empate por 2-2 con , mismo en el que marcó doblete.

Roger Martínez tiene sin anotar desde el 20 de julio, Andrés Ibarguen desde el 16 de marzo y Nicolás Castillo desde el 20 de julio, aunque este último se encuentra fuera de circulación con los dirigidos por Miguel Herrera.

La duda está en el aire sobre si Oribe podrá terminar con la sequía en el Clásico, cumpliendo algo similar a lo de Martín, que logró acabar con ella cuando el entorno se le había puesto encima por la necesidad que tenía el equipo de un referente al ataque.