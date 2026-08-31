Septiembre pone al Real Madrid ante pruebas de fuego: 5 enfrentamientos en 20 días

El Real Madrid se prepara para afrontar un mes de septiembre con un calendario apretado, que incluye 5 partidos en 20 días, entre ellos 4 duelos en LaLiga y un encuentro en la Champions League, en una prueba temprana para la capacidad del equipo de mantener su arranque perfecto de temporada bajo la dirección de José Mourinho.

El Real Madrid cerró el mes de agosto con pleno de puntos tras sumar 9 de 9 posibles, después de vencer al Espanyol por 2-1, a la Real Sociedad por 4-1 y al Málaga por 4-0, marcando 10 goles y encajando solo dos.

El conjunto blanco inicia su serie de partidos en septiembre con el duelo ante el Real Betis el viernes 4 de septiembre, en el estadio de La Cartuja, antes de recibir al Inter de Milán apenas 4 días después en el estreno de su andadura en la Champions League, el martes 8 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid regresa a la competición de LaLiga el sábado 12 de septiembre, cuando reciba al Rayo Vallecano, en el segundo de sus partidos en casa durante el mes.

Y solo 3 días después, el conjunto blanco visita al Elche, el martes 15 de septiembre, en el estadio Martínez Valero, antes de cerrar el mes con el duelo más complicado ante el Atlético de Madrid.

El derbi de Madrid se disputa el domingo 20 de septiembre en el estadio Wanda Metropolitano, a las 16:15 (14:15 GMT), y será la última prueba del Real Madrid antes del parón internacional.

El calendario de septiembre supone un gran desafío físico y técnico para el equipo, ya que disputará 3 partidos fuera de casa frente a solo dos en el Santiago Bernabéu, además de contar con un partido de la Champions League entre dos duelos de Liga, lo que obliga a Mourinho a manejar con cautela el estado de sus jugadores y a repartir los minutos de juego.

Tras el duelo ante el Atlético de Madrid, el Real Madrid dispondrá de un periodo de descanso por el parón internacional, y no volverá a la competición hasta el fin de semana del 10 y 11 de octubre, cuando reciba al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu.