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El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, elogió la madurez y el espíritu de su equipo después de remontar en dos ocasiones para empatar 3-3 ante el Nápoles. Los dobletes de Scott McTominay y del suplente Leonardo Balerdi marcaron un encuentro vibrante en el estadio Diego Armando Maradona.

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La Roma de Gasperini remonta en un trepidante partido de seis goles

La Roma protagonizó una notable remontada en la segunda parte para empatar 3-3 ante el Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona. Tras verse 2-0 por detrás por una chilena de Andre Frank Zambo Anguissa y un cabezazo de Scott McTominay, el equipo visitante reaccionó con goles de Matias Soule y del suplente Leonardo Balerdi.

McTominay marcó su segundo gol con un disparo lejano para devolver la ventaja al Napoli, pero Balerdi cabeceó el empate en el minuto 89 y rescató un punto.

El resultado mantuvo el invicto de la Roma frente a rivales de primer nivel esta temporada.

Gasperini elogia la convicción del equipo pese al revés en el tramo final

En declaraciones a DAZN Italia, Gasperini se mostró enormemente orgulloso de cómo sus jugadores afrontaron las dificultades durante el partido. «Aparte de la primera media hora, en la que el Napoli fue superior... tuvimos muchas ocasiones y creímos que podíamos ganar», afirmó Gasperini.

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«El tercer gol del Napoli podría habernos hundido, pero conseguimos marcar el empate con mucha energía y convicción».

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«Los chicos no se precipitaron ni entraron en pánico. Mantuvimos nuestras posiciones y nuestro estilo de juego», señaló el técnico italiano.

El entrenador destaca el impacto de Balerdi y habla de la expulsión de Allegri

Gasperini destacó al fichaje estival Balerdi por sus dos goles decisivos tras salir del banquillo y también se refirió con humor a la expulsión de Massimiliano Allegri en la banda durante los últimos minutos. «Balerdi y De Roon eran líderes y capitanes en sus clubes... Balerdi marcó un doblete; es un gran activo», dijo Gasperini.

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«Después de este partido sentimos que hemos dejado escapar dos puntos, aunque, teniendo en cuenta que íbamos perdiendo 3-2, damos el empate por bueno».

Preguntado si había hablado con Allegri después de que viera la tarjeta roja, Gasperini sonrió: «No. Espero que no estuviera enfadado conmigo, ¡no fui yo quien lo expulsó!».

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La Roma gana impulso tras medirse a rivales de primer nivel

El empate en Nápoles supone el tercer empate importante de la Roma ante rivales de primer nivel esta temporada, después de los cosechados frente al Inter y el Como.

Gasperini cree que sumar puntos ante antiguos campeones demuestra que su equipo puede competir contra cualquiera en la Serie A.

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La Roma vuelve ahora a los entrenamientos para preparar con la moral alta su próximo compromiso liguero.