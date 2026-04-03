Sentencia definitiva: la justicia alemana resuelve el caso de las publicaciones de Al-Ghazi sobre Gaza

La justicia alemana ha resuelto de forma definitiva el litigio relacionado con el despido improcedente del exjugador del Mainz, el holandés de origen marroquí Anwar El Ghazi.

En octubre de 2023 se produjo una crisis entre el jugador y su antiguo club a raíz de sus publicaciones sobre la guerra de Gaza.

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En ese momento, el club alemán tomó la decisión de suspender al jugador holandés, tras publicar una frase política controvertida.

Y aunque el Mainz anunció posteriormente que El Ghazi se había retractado de su postura, este lo negó rotundamente, afirmando que no se arrepentía, ante lo cual el club respondió rescindiendo su contrato de inmediato, lo que le hizo tener derecho a una indemnización superior a 1,5 millones de euros.

Anteriormente, se había impedido a Mainz recurrir el caso, por lo que presentó un recurso contra dicha prohibición, que también fue desestimado, agotando así todas las vías legales disponibles y haciendo que las sentencias dictadas al respecto sean definitivas y vinculantes.

El tribunal consideró en su sentencia que «la libertad de expresión prevalece en este caso sobre los intereses del club», confirmando así el derecho del jugador del Al-Sailiya qatarí a recibir la indemnización.