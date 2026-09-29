La selección de Senegal logró un valioso triunfo a domicilio ante Etiopía, por un gol a cero, en el encuentro que ambas disputaron hoy martes, en el marco de la segunda jornada del Grupo 10 de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

El único gol de Senegal lo marcó Ibrahima Mbaye en el minuto 11, para dar a su equipo 3 valiosos puntos en el camino hacia la clasificación para la fase final.

Senegal ocupó la segunda posición del grupo con 4 puntos, a diferencia de goles del líder Mozambique, mientras que la selección de Sudán marcha tercera con 3 puntos y Etiopía cierra en la última posición sin puntos.

La clasificación cuenta con la participación de 48 selecciones, divididas en 12 grupos, cada uno de ellos con 4 selecciones, y las competiciones se disputan a lo largo de 6 jornadas.

Los ocupantes del primer y segundo puesto de la mayoría de los grupos se clasifican para la fase final, mientras que el sistema de clasificación difiere en los grupos que incluyen a los tres países anfitriones: Kenia, Tanzania y Uganda.