Senegal supera a Marruecos y Argelia y bate el récord africano en el Mundial

Senegal batió el récord africano en un Mundial al golear 5-0 a Irak este viernes en la tercera jornada.

Es la primera vez que una selección africana anota cinco goles en un partido del Mundial, superando el récord que compartían Marruecos y Argelia.

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Marruecos venció 4-2 a Haití en la tercera jornada del actual Mundial, mismo marcador con el que Argelia superó a Corea del Sur en la primera fase de 2014.

Además, Ismaïla Sarr, estrella de los Leones de la Teranga, llegó a cuatro goles en Copas del Mundo y superó a Baba Bouba Diop (tres tantos) como máximo anotador histórico de Senegal.

Con esta derrota, Irak quedó eliminado sin puntos, mientras que Senegal, con 3 unidades, aspira a avanzar como uno de los mejores terceros.



