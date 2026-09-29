La selección de Senegal logró una valiosa victoria a domicilio ante Etiopía, por un gol a cero, en el encuentro que ambos disputaron este martes, correspondiente a la segunda jornada del Grupo 10 de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

El único gol de Senegal lo marcó Ibrahima Mbaye en el minuto 11, para dar a su equipo 3 valiosos puntos en el camino hacia la clasificación para la fase final.

Senegal ocupó el segundo puesto del grupo con 4 puntos, a diferencia de goles de Mozambique, líder, mientras que la selección de Sudán se sitúa tercera con 3 puntos y Etiopía en el último lugar sin puntos.

La clasificación cuenta con la participación de 48 selecciones, divididas en 12 grupos de 4 selecciones cada uno, y las competiciones se disputan a lo largo de 6 jornadas.

Los dos primeros clasificados de la mayoría de los grupos avanzan a la fase final, mientras que el sistema de clasificación difiere en los grupos que incluyen a los tres países anfitriones: Kenia, Tanzania y Uganda.