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La tensión entre Senegal y Marruecos se ha disparado a pocas horas de que el Tribunal Arbitral del Deporte dicte su fallo definitivo sobre la final de la Copa África 2025. Marruecos ha denunciado una presunta llamada en la que habría participado Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, lo que ha provocado un rotundo desmentido de Senegal.

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Crece la tensión antes del fallo definitivo sobre la Copa África

Senegal y Marruecos protagonizan un enfrentamiento fuera del campo a pocas horas de que el TAS dicte su fallo definitivo sobre la final de la Copa África 2025 . La disputa gira en torno a una presunta llamada telefónica en la que habría participado Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, y uno de los miembros del tribunal.

Marruecos ha denunciado formalmente ante el TAS ese presunto contacto antes de que se dicte la sentencia decisiva. Su denuncia se refiere a una supuesta conversación telefónica entre Fall y uno de los tres árbitros designados para resolver el caso. Con la decisión definitiva a punto de conocerse, esta última acusación ha avivado el enfrentamiento en una batalla judicial por el título continental que ya era tensa.

Senegal tacha las acusaciones de «noticias falsas»

Senegal ha rechazado de inmediato las acusaciones de Marruecos y las ha tachado de «noticias falsas» a medida que se acerca el fallo. Sus representantes se han apresurado a desmentirlas.

Según RMC Sport, Senegal ha negado rotundamente que hubiera contacto alguno entre Fall y el experto jurídico alemán elegido por el TAS para integrar el tribunal de tres miembros. Insiste en que esa conversación nunca tuvo lugar. La tajante respuesta refleja la profunda desconfianza entre ambas partes mientras esperan la decisión definitiva del tribunal sobre el título en disputa.

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La polémica final sigue en el centro del conflicto

La batalla judicial tiene su origen en el dramático desenlace de la final de la Copa África 2025. Senegal ganó inicialmente el partido por 1-0 tras la prórroga.

Sin embargo, el título fue adjudicado posteriormente a Marruecos mediante una resolución administrativa, que convirtió un triunfo deportivo en una compleja disputa judicial. Senegal recurrió ante el TAS para intentar recuperar el título que ganó sobre el terreno de juego. La revocación administrativa intensificó la rivalidad fuera del campo y dio pie al actual cruce de acusaciones sobre la integridad del procedimiento.

Se acerca el fallo decisivo en un ambiente de tensión

Ambos países afrontan ahora una espera cargada de nervios, a solo unas horas de que el TAS anuncie su decisión definitiva. El fallo del tribunal resolverá de una vez por todas la prolongada disputa sobre el torneo de 2025. Está por ver si la última denuncia afectará al procedimiento, aunque el ambiente en torno al caso se ha vuelto notablemente más tenso.