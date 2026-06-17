Senegal ha cerrado el círculo... El Mundial sigue castigando a los recién llegados

Con la ampliación del Mundial a 48 equipos, cada vez más selecciones debutan en la competición y afrontan un reto especial: ganar en su primer partido.

Según Opta, desde que Senegal sorprendió a Francia (1-0) en 2002, ninguna debutante ha ganado en sus primeros 17 partidos.

Desde entonces suman cuatro empates y trece derrotas.

Entre ellas figuran varias selecciones árabes. Catar, anfitrión de 2022, perdió 0-2 ante Ecuador en su debut en el estadio Al Bayt.

Este miércoles, Jordania perdió 3-1 en su debut.

En 2026 debutaron Jordania y Cabo Verde (0-0 ante España), Curazao (1-7 contra Alemania) y Uzbekistán, que jugará mañana frente a Colombia.

Esta tendencia se da justo cuando el torneo amplía a 48 el número de selecciones, en la edición de 2026 que acogerán Estados Unidos, Canadá y México.

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