Senegal arrolla sin piedad y mantiene vivas sus esperanzas de pasar a la fase eliminatoria

Senegal goleó a Irak 5-0. Tras un buen inicio, el equipo africano sentenció en la segunda parte y mantiene opciones de avanzar como uno de los mejores terceros.

Senegal sabía que solo una goleada le mantenía vivo. A los cuatro minutos, Abdoulaye Seck cabeceó un córner, el balón rebotó en Habib Diarra y superó al portero: 1-0.

Senegal olió la sangre y buscó el segundo. Sadio Mané dejó atrás a Rebin Sulaka y, cuando encarrilaba hacia la portería, el defensa lo derribó. El árbitro Anthony Taylor mostró primero amarilla, pero el VAR intervino y acabó expulsando a Sulaka con roja directa.

Un Irak tenaz se defendió con uñas y dientes. Con un bloque bajo y líneas cerradas, el equipo de Graham Arnold limitó el daño durante mucho tiempo. De vez en cuando salía al contraataque y llegaba al borde del área senegalesa, sin crear ocasiones claras.

Diez minutos después del descanso llegó el 2-0: Zidane Iqbal perdió el balón, Lamine Camara lo recuperó y asistió a Ismaïla Sarr, quien marcó su tercer gol del torneo.

Tres minutos después llegó el 3-0: Pape Gueye lanzó un disparo con efecto desde fuera del área que se coló por la escuadra. Tras la pausa de hidratación, Gueye firmó el 4-0 con otro potente tiro.

El partido estaba sentenciado y, en el 82’, Iliman Ndiaye batió a Basil con un disparo al primer palo para el 5-0 definitivo. Senegal terminó tercero en el grupo I y en los próximos días seguirá con atención los resultados de Argelia, Bélgica, Congo, Cabo Verde y Croacia.