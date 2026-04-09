Senegal arrolla a Marruecos por 4-0 y se proclama campeón del Campeonato Africano Escolar

La selección senegalesa sub-15 venció 4-0 a Marruecos en el Campeonato Africano Escolar de Zimbabue. Los «Leones de la Teranga» dominaron desde el inicio y se aseguraron el pase a la final con merecimiento.

Desde el inicio, los senegaleses presionaron alto y encadenaron ataques que desbordaron a su rival. La presión se tradujo en tres goles en la primera parte, ante la incapacidad marroquí de seguir su ritmo, dejando una cómoda ventaja al equipo de África Occidental al descanso.

El cuarto llegó en el 28’, eliminando cualquier atisbo de reacción marroquí antes del descanso. En la segunda parte, los “Cachorros del Atlas” intentaron reagruparse, pero la sólida defensa y el control del centro del campo de Senegal mantuvieron el arco rival a salvo. Así, el partido terminó con un histórico 4-0.

Con esta goleada, Senegal alcanzó la final contra Uganda, que eliminó a Benín en penaltis (4-3) tras empatar. La final fue intensa y táctica, con ambos equipos cuidadosos atrás, y terminó 0-0 ante una gran asistencia en Zimbabue.

En la tanda de penaltis, la calma de los senegaleses les dio el título por 5-4. El título devolvió a Senegal el prestigio en el torneo escolar sub-15 y le entregó la Copa Africana que ya había rozado en la edición anterior, confirmando su liderazgo actual en el fútbol africano de todas las categorías.

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