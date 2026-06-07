Señal preocupante sobre Robin van Persie en el Feyenoord: «No hay química con los directivos»

Dick Advocaat criticó el viernes en «De Oranjezomer» las declaraciones del nuevo director técnico, Dévy Rigaux, sobre Robin van Persie. En «Kick-off», de De Telegraaf, se analizó la situación del Feyenoord y Valentijn Driessen concluyó que no hay química entre Van Persie y la nueva directiva.

El lunes, Rigaux y el futuro director general, Robert Eenhoorn, comparecieron ante la prensa, pero no aclararon el futuro del entrenador Robin van Persie. El viernes, en De Oranjezomer, Advocaat criticó con dureza los hechos de Róterdam y afirmó que se está sobredimensionando el papel del director técnico.

Jeroen Kapteijns tilda de imprudentes las declaraciones de Advocaat, aunque entiende que “El Pequeño General” defienda a Van Persie. Aun así, Kapteijns considera lógico el juicio de Rigaux. Según Valentijn Driessen, el roce se debe sobre todo a que a Van Persie le hubiera gustado seguir con Advocaat. «Creo que Dick se siente atacado por Rigaux, casi».

Driessen recuerda que Advocaat calló cuando el propio Van Persie anunció en los medios su deseo de trabajar con “el Pequeño General”. «Entonces yo también pienso: ¿dónde estabas entonces? En ese momento también podría haber dicho que le parecía una buena idea».

«No dijo nada entonces; ahora Van Persie es cuestionado por la nueva directiva y, de repente, Advocaat aparece para criticar», añade. Para Driessen, el exentrenador se siente atacado personalmente.

«Rigaux, con el visto bueno de Robert Eenhoorn, sugiere que han pasado muchas cosas y que muchas no han salido bien, y en eso tiene razón», afirma el de Westland. «Entonces, de repente, aparece Advocaat para criticar».

Driessen destaca que, tras la reunión entre Rigaux, Eenhoorn y Van Persie, si hubiera buena química, Rigaux habría usado otras palabras. «Ahora parece que no la hay, y la reacción de Advocaat lo confirma», concluye el periodista.