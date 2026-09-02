Señal de alarma: una decisión oficial coloca al Barcelona bajo medidas estrictas

El Gobierno español anunció este miércoles la clasificación de los dos próximos partidos del Barcelona ante el Valencia y el Feyenoord como encuentros de "alto riesgo".

El Barcelona se prepara para enfrentarse al Valencia el próximo domingo en el estadio de Mestalla, en el marco de la competición de LaLiga, antes de iniciar su andadura en la Liga de Campeones de Europa con un duelo ante el neerlandés Feyenoord el miércoles en el estadio Spotify Camp Nou.

El Ministerio del Interior español explicó, en un comunicado recogido por el diario "Marca", que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte adoptó su decisión de clasificar ambos encuentros como partidos de alto riesgo, lo que obliga a los clubes implicados a adoptar medidas de seguridad adicionales.

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La decisión requerirá reforzar la presencia de seguridad en torno a los dos partidos, además de la aplicación de una serie de medidas especiales, entre ellas la prohibición de la venta directa de entradas el día de la disputa del encuentro, la habilitación de una zona segura para la afición del equipo visitante y el endurecimiento de los controles de acceso al estadio.

La decisión de clasificar el duelo entre el Barcelona y el Feyenoord como de alto riesgo llega tras un precedente similar, ya que el organismo dependiente del Ministerio del Interior español ya había clasificado el partido entre el Real Betis y el Feyenoord, disputado en la Liga Europa el pasado mes de enero, como encuentro de alto riesgo.

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