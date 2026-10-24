El Bayern de Múnich ha recibido un nuevo golpe lejos del rectángulo verde, después de que la evolución del estado de salud de su entrenador Vincent Kompany haya revelado la posibilidad de su ausencia durante varias semanas, tras sufrir un malestar repentino que obligó a trasladarlo de urgencia a uno de los hospitales de la ciudad de Múnich.

La preocupación se apoderó del club bávaro, después de que el técnico belga, de 40 años, se desplomara de forma repentina mientras seguía los entrenamientos del equipo sub-23, dirigido por Dante, el viernes, tras haber presenciado parte de la sesión del primer equipo.

El estado requirió la intervención de los equipos de emergencias, antes de recurrir a un helicóptero para trasladarlo al hospital, en un suceso que generó gran inquietud dentro del club. Pese a la gravedad de la escena, los primeros indicios fueron tranquilizadores, ya que los informes señalaron que el estado de Kompany es estable.

Una ausencia que se prolongará durante semanas: el Bayern no quiere arriesgar

En un giro que complica aún más la situación, Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, confirmó en declaraciones a la cadena "Sky Sport Alemania" que la ausencia del entrenador no se limitará a unos pocos días, sino que se extenderá a varias semanas.

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Eberl declaró: "No será cuestión de días, sino de semanas", explicando que Kompany permanecerá en el hospital durante varios días, después de ponerse en contacto con él y con su esposa tras el suceso para interesarse por su estado.

El Bayern de Múnich sitúa la salud de su entrenador como su máxima prioridad en estos momentos, prefiriendo concederle el tiempo suficiente para recuperarse y someterse a las pruebas necesarias, sin precipitarse en fijar una fecha para su regreso al frente del equipo.

Este malestar llega después de que Kompany padeciera recientemente una infección vírica y dolores en la zona de la cadera, que provocaron su ausencia en algunos entrenamientos y en una rueda de prensa, pero las causas exactas del último suceso siguen siendo desconocidas, a la espera de que se completen las pruebas médicas.

Su asistente asume la tarea en ausencia del entrenador

Ante la ausencia de Kompany, el inglés Aaron Danks, entrenador asistente, dirigirá al equipo durante el próximo periodo, iniciando su labor con el enfrentamiento ante el Friburgo en la Bundesliga durante el fin de semana.

Danks cuenta con experiencia previa al asumir la responsabilidad de forma temporal, ya que anteriormente suplió la ausencia de Kompany durante el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada.

Pese a los importantes compromisos que esperan al Bayern de Múnich, el club no tiene intención de ejercer ninguna presión sobre su entrenador para que regrese rápidamente, ya que la prioridad sigue siendo que recupere por completo su salud antes de pensar en retomar sus funciones técnicas.