Willem van Hanegem sale en defensa de Sem Steijn tras las críticas a su manera de celebrar en el Camp Nou.De Krommeno entiende nada del revuelo en torno al centrocampista del Feyenoord, como escribe en su columna en elAlgemeen Dagblad.

Steijn marcó entre semana el gol del honor contra el FC Barcelona (derrota por 5-1) en la Liga de Campeones. Mostró mucha alegría tras su gol y eso le valió muchas críticas en los Países Bajos. El jugador en cuestión respondió enseguida. "Esa gente debería marcar alguna vez en el Camp Nou", dijo a ESPN.

"Si como jugador del Feyenoord dices que, pese a la derrota por 5-1 en el Camp Nou contra el Barcelona, vas por el buen camino, viene bien ganar un partido por 0-7 cuatro días después. Así te libras un poco de las quejas, aunque nunca están lejos", escribe Van Hanegem en su columna.

"El Feyenoord fue muy superior al PEC Zwolle y no se gana 0-7 todas las semanas. Entonces se puede celebrar. Sem Steijn sabe que celebrar está bajo la lupa. La gente pensaba que no estaba permitido con un 4-0 en contra en España, pero eso lo decide él mismo, por supuesto", opina el exfutbolista de 82 años.

"Si quieres jugar y marcar, y marcas en el Camp Nou, puedes hacer lo que sientas y en este caso fue celebrarlo. No os metáis en eso." De Kromme además entiende poco que se sobredimensionen los partidos. "Lo que también me parece muy llamativo es esto: si el quinto juega contra el octavo, esas cadenas ya lo anuncian como Super Sunday y sabe Dios qué más."

"Lo inflan todo, los partidos de copa contra amateurs se anuncian a lo grande con semanas de antelación, no hay nada que no puedan exagerar. Y luego Steijn celebra un gol en el Camp Nou, algo que no lograrán muchos jugadores del Feyenoord, y entonces tiene que volver corriendo a su propio campo sin una sonrisa", concluye.