Sem Steijn no se arrepiente en absoluto de su efusiva forma de celebrar tras su gol en el FC Barcelona - Feyenoord (5-1). Así lo ha hecho saber el centrocampista ante las cámaras de ESPN. Steijn recibió bastantes críticas por su manera de celebrarlo, pero le afecta muy poco.

Steijn fue el autor del 4-1 el miércoles por la noche en el Camp Nou. Aunque su gol apenas cambió nada en el resultado, el centrocampista celebró su tanto con efusividad. No todo el mundo lo valoró, pero el propio Steijn no entiende las críticas.

«De pequeño siempre me quedaba mirando a escondidas para seguir la Champions League, antes de tener que irme a la cama», comienza Steijn. «Poder estar yo mismo también en ese escenario y marcar, en el Camp Nou, es un debut increíble».

Por eso, para quienes no están de acuerdo con su manera de celebrarlo, Steijn tiene un mensaje claro. «Creo que esa gente debería marcar alguna vez en el Camp Nou. Y así sentir lo que te provoca. Quizá entonces puedan opinar».

El centrocampista asegura que, en cualquier caso, no se deja descolocar por las reacciones negativas. «Sobre todo he recibido reacciones bonitas. Gente a la que le ha parecido muy bien. Que luego se sume un poco de negatividad me da igual. Porque también vi a toda una grada visitante celebrándolo, así que para el Feyenoord también fue un gol bonito».

«Estuvo muy bien. Por desgracia, eso sí, con un resultado peor. Evidentemente, habrías preferido un buen resultado y que yo no hubiera marcado, pero ya que he marcado, creo que también puedo celebrarlo».

Steijn no tiene mucho tiempo para detenerse en su debut en la Champions League. El domingo ya le espera el siguiente partido con el Feyenoord, que se mide al PEC Zwolle en la Eredivisie. Steijn esperará tener un puesto en el once inicial, algo que todavía no había conseguido esta temporada.