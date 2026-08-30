Sem Steijn está harto de su papel de suplente y exige explicaciones a Giovanni van Bronckhorst

Sem Steijn tiene dificultades con su papel de suplente en el Feyenoord, según ha reconocido ante las cámaras de ESPN. El centrocampista, que la temporada pasada aún empezó como capitán, también se ha dirigido por ello al entrenador Giovanni van Bronckhorst.
El domingo, Steijn volvió a empezar en el banquillo ante el ADO Den Haag. Finalmente disputó toda la segunda parte, lo que elevó su total de la temporada a 63 minutos. Muy poco todavía, según él mismo.
«Sí, por supuesto vine al Feyenoord para jugar y para pelear por los títulos. Me habría gustado que esto fuera diferente. Tengo que seguir luchando y esperar mi oportunidad. Entonces tengo que aprovecharla».
A continuación, el reportero Sinclair Bischop le pregunta a Steijn si también acudió al entrenador Giovanni van Bronckhorst para pedir explicaciones. «Sí, claro», responde. «¿Cuál fue su explicación? Eso se queda puertas adentro».
Que Steijn quiere jugar más está claro, pero solo quiere hacerlo en el Feyenoord. «Está claro que quiero quedarme. He venido aquí para pelear por los títulos, para vivir noches de Champions League. Por eso quiero jugar en este club».
Por ahora, Van Bronckhorst apuesta por un centro del campo con dos mediapuntas, pero ahí no hay sitio para Steijn. Luciano Valente y Gjivai Zechiël tienen la preferencia. Ante el Go Ahead Eagles, además, Steijn entró como número 6.
Steijn llegó el pasado verano procedente del FC Twente por 10 millones de euros y firmó un contrato hasta mediados de 2029 en De Kuip. Por ahora, todavía no ha podido cumplir con las altas expectativas.