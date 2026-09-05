Sello marroquí y disparo de Aubameyang: un jugador del Barcelona vive una noche de locura

Con el dorsal número 6 a la espalda, Marc Casadó disputó su primera aparición con el Deportivo de La Coruña la noche del sábado, en la cuarta jornada de LaLiga, frente al Villarreal.

Casadó, que juega cedido por el Barcelona, entró como suplente en el minuto 66 en un encuentro que terminó con una agónica victoria de su nuevo club por 3-2.

El diario Sport señaló que Casadó pisó el césped de La Cerámica cuando el marcador reflejaba el empate a 1, y el Villarreal estaba completamente volcado en ataque.

Casadó se ubicó en el doble pivote junto a Amatucci, estuvo acertado en sus intervenciones con el balón y comprometido, como es su costumbre, con las tareas defensivas; incluso logró bloquear un remate peligroso y no cometió ningún error.

La primera aparición de Casadó llegó en una noche que vivió una auténtica locura, pues la mala fortuna acompañó a Adama Traoré, que marcó un gol en propia puerta tras un intento de despejar el balón de cabeza, con lo que el Villarreal se adelantó 2-1.

Sin embargo, el marroquí Zakaria El Dahchouri marcó el gol del empate para los visitantes en el minuto 79, en una jugada del gabonés Aubameyang, que anotó él mismo el gol de la victoria para el Deportivo de La Coruña en el minuto 88.

El Deportivo de La Coruña elevó su cuenta a 8 puntos en la cuarta posición, mientras que el Villarreal se quedó congelado en dos puntos, en el puesto 16.

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