Selecciones clasificadas para la Copa Mundial Femenina de 2027: lista completa de las naciones que disputarán el torneo en Brasil

España será la vigente campeona en la Copa del Mundo Femenina de 2027 , y La Roja intentará revalidar su primer título importante de la historia triunfando de nuevo en Brasil el próximo verano. Inglaterra quedó subcampeona en Australia en 2023 y, tras derrotar a España en la final del Campeonato de Europa de 2025, las Lionesses volverán a ser una seria aspirante al trofeo en 2027, con Estados Unidos y Japón también entre las primeras favoritas.

Pero primero, estas naciones tienen que clasificarse para el torneo. Aparte de la anfitriona, Brasil, Japón es una de las cuatro naciones que ya lo han conseguido, junto con Australia, coanfitriona de 2023 y semifinalista, y muchas más selecciones se unirán a ellas para reservar su plaza en el transcurso de los próximos días, semanas y meses.

La UEFA cuenta con 11 plazas en el torneo, mientras que la AFC tiene garantizadas seis representantes y la CONCACAF y la CAF, al menos cuatro. Por otra parte, tres de los rivales de Brasil en la CONMEBOL se unirán a la anfitriona en el torneo y habrá una plaza para la OFC también. Quedarán entonces tres plazas en juego en las eliminatorias interconfederativas, que concluirán en febrero de 2027.

Entonces, ¿qué selecciones ya se han asegurado su plaza en la Copa Mundial Femenina de 2027? ¿Y qué equipos podrían ser los siguientes en clasificarse? GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre el camino hacia Brasil...

¿Qué equipos se han clasificado para la Copa Mundial Femenina de 2027?

Equipo Confederación Clasificada el Brasil CONMEBOL Anfitriones Australia AFC 13 de marzo de 2026 China AFC 14 de marzo de 2026 Corea del Sur AFC 14 de marzo de 2026 Japón AFC 15 de marzo de 2026 Filipinas AFC 19 de marzo de 2026 Corea del Norte AFC 19 de marzo de 2026

Aparte de la clasificación automática de Brasil como anfitriona, las primeras plazas para la Copa Mundial Femenina de 2027 estaban en juego en la Copa Asiática Femenina de la AFC de 2026, celebrada en marzo, donde se decidirían las seis representantes garantizadas de la confederación asiática. Llegar a las semifinales garantizaba una plaza en el Mundial, por lo que Australia, China, Corea del Sur y Japón aseguraron su participación con victorias en cuartos de final.

Las cuatro perdedoras de esos cuartos de final disputaron entonces dos partidos de repesca el 19 de marzo, en los que las dos ganadoras se clasificaron para el Mundial y las dos perdedoras pasaron a las repescas interconfederativas. Filipinas se aseguró su billete a Brasil al vencer a Uzbekistán, mientras que Corea del Norte se impuso a China Taipéi.

¿Qué equipos pueden clasificarse a continuación para la Copa del Mundo Femenina de 2027?

El proceso de clasificación de la CAF también estaba previsto para marzo de 2026, coincidiendo con la Copa Africana de Naciones. Sin embargo, ese torneo se reprogramó para el verano con muy poca antelación, por lo que las selecciones africanas que participarán en el Mundial se decidirán en agosto. Por lo tanto, las próximas clasificadas confirmadas para el Mundial Femenino de 2027 procederán de la OFC en abril de 2026. Nueva Zelanda, Fiyi, Papúa Nueva Guinea y Samoa Americana competirán en una ronda eliminatoria a un solo partido para determinar quién se clasificará directamente para el torneo de Brasil, mientras que el subcampeón se dirigirá a la repesca interconfederativa.

A continuación, en junio, entrarán en liza las representantes de la CONMEBOL y la UEFA. Los dos primeros equipos de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL se clasificarán automáticamente para el Mundial, mientras que los equipos que ocupen el tercer y cuarto puesto pasarán a la repesca interconfederativa. En Europa, las cuatro ganadoras de grupo de la Liga A en la fase de clasificación de la UEFA se clasificarán directamente para el Mundial, mientras que 32 selecciones disputarán dos rondas de eliminatorias a doble partido a finales de este año para decidir las siete últimas naciones que viajarán a Brasil y la única representante de la UEFA en la repesca interconfederativa.

Las últimas clasificadas automáticas procederán del Campeonato Femenino de la CONCACAF, que se celebrará en noviembre de 2026. Estados Unidos y Canadá son las únicas dos selecciones confirmadas hasta ahora para ese campeonato continental, y la fase de clasificación concluirá en abril para decidir las otras seis naciones de la CONCACAF que competirán por esas plazas automáticas para el Mundial.

Las eliminatorias interconfederativas se disputarán en febrero de 2027 para decidir las tres últimas selecciones que participarán en la Copa Mundial Femenina de 2027 en Brasil.

¿Cuándo es la Copa Mundial Femenina de 2027?

Brasil acogerá la Copa Mundial Femenina de 2027, cuyo inicio está previsto para el 24 de junio de 2027. El torneo se disputará en ocho sedes diferentes repartidas por ocho ciudades, incluido el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La final de la Copa Mundial Femenina de 2027 tendrá lugar el 25 de julio de 2027. Las fechas correspondientes a las diferentes fases del torneo se confirmarán a su debido tiempo, y los detalles del sorteo oficial de la fase de grupos aún están por comunicarse.

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